Китай към САЩ: Спрете незабавно оръжията за Тайван

Китайското външно министерство осъди новата оръжейна сделка

Китай призова САЩ „незабавно да спрат“ въоръжаването на Тайван, след като Тайпе обяви, че ще закупи американско оръжие на стойност над 11 млрд. долара, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Китайското външно министерство осъди новата оръжейна сделка и заяви, че Вашингтон „сериозно е нарушил“ принципа за единен Китай, като по този начин е навредил на мира и стабилността в Тайванския проток.

„Китай призовава САЩ да спазят тържествените ангажименти, поети от американските лидери“, заяви говорител на министерството.

По думите на говорителя Гуо Цзякун, въоръжаването на Тайван от страна на САЩ ще има единствено обратен ефект. Той призова Вашингтон „незабавно да прекрати опасната практика на въоръжаване на Тайван“ по време на редовна пресконференция.