Три причини за скока в цените на среброто

Силното промишлено търсене, дефицитът на доставки и слабият долар спомагат за покачването на цените

Цената на среброто се покачва през последните месеци и в края на миналата седмица достигна исторически връх от малко под 65 долара за унция. Към конкретния момент на публикуването на статията, цената движеше около 63,50 долара, пише Sky News.

Силното промишлено търсене, дефицитът на доставки и слабият долар спомагат за покачването на цените, но анализаторите очакват те да се покачат още повече.

"За хората, притежаващи физическо сребро, тези ценови нива създават истинска възможност да реализират силни печалби", каза базираният в Лондон продавач Джим Танахил.

"От наша страна на щанда, движението на среброто от миналата седмица не се появи от нищото. Виждаме силно индустриално търсене, по-слаб долар и инвеститори, които активно се насочват към твърди активи едновременно", каза управляващият директор на Suttons and Robertsons пред Newspage. "Краткосрочни спадове винаги са възможни, но по-широката тенденция при благородните метали е положителна", категоричен бе той.

Ролята на среброто в ключови сектори, които се развиват бързо, като слънчевата енергия, електрическите превозни средства и изкуствения интелект, накара някои анализатори да вярват, че ще има спад в цените, преди да има "праволинейно покачване".

"Въпреки това, средносрочните перспективи остават силно оптимистични, като мнозина очакват цена от 70 до 100 долара през 2026 г., подхранвана от постоянния дефицит на предлагане и притока на средства от ETF (борсово търгувани фондове). Започва да се усеща, че това е началото на голям скок на среброто, а не изолиран случай", каза Тони Редондо, основател на Cosmos Currency Exchange.

Ник Коули, анализатор в Solomon Global, заяви, че всички погледи са насочени към Америка, за да видят дали следващият председател на Федералния резерв на САЩ ще намали лихвените проценти и по този начин ще тласне пазара на сребро нагоре.

"Несъответствието между търсенето и предлагането на сребро и слабостта на щатския долар продължават да покачват цената на среброто. Перспективите за среброто през 2026 г. са светли, но с малко по-голяма волатилност от тази година", каза той. "Трудно е да се определи точна цена на среброто, но вярвам, че 80 долара за унция е лесно постижимо до края на 2026 г.", прогнозира Коули.

Среброто продължава да се представя по-добре от златото

Среброто продължава да се представя по-добре от златото, връщайки някога пренебрегвания метал обратно в светлината на прожекторите. Силното индустриално търсене, по-голямото участие на инвеститорите и ценовата инерция колективно водят до промяна, която съживява познатия въпрос: Дали среброто най-накрая се превръща в надеждна алтернатива на златото?

Златото продължава да бъде най-широко използваният актив-убежище в света, като централните банки държат трилиони долари в резерви. Но според настоящата тенденция среброто наваксва по-бързо, пише в свой анализ Anadolu Agency.

През последните 12 месеца цените на среброто са скочили с 92%, докато златото е поскъпнало с приблизително 56% през същия период.