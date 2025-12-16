Скрит повече от сто години: Археолози откриха древен египетски храм на слънцето

Още по темата: Египет с нова туристическа атракция 15.12.2025 14:52

Храмът на цар Нюсер

Италианска археологическа експедиция е открила останки от храм на слънцето, принадлежащ на древен египетски цар, близо до Кайро, съобщи египетското министерство на антиките, цитирано от CBS News.

Смята се, че храмът на цар Нюсер е от Петата династия, а останките са открити в некропола Абусир, южно от египетската столица.

Той е част от монументален комплекс, посветен на култа към слънчевия бог Ра, и е един от малкото слънчеви храмове, идентифицирани досега.

Мястото е идентифицирано още през 1901 г. от германския археолог Лудвиг Борхардт, известен с откритието си през 1912 г. на прочутия бюст на древноегипетската кралица Нефертити, но високият воден хоризонт е попречил на провеждането на разкопки по това време.

Според министерството, мисията е разкрила за първи път повече от половината от храма, дълго погребан под седиментите на река Нил.

Министерството описа колосална структура с площ над 1000 квадратни метра „с уникална архитектура, която я нарежда сред най-големите и забележителни храмове в долината на некропола Мемфис“, участък от древни погребални комплекси.

Бяха идентифицирани архитектурни елементи, включително основи на колони, стенни покрития и гранитни прагове, както и наклонена рампа, „вероятно свързваща храма с Нил или един от неговите притоци“, съобщи министерството.

Екипът е открил и две дървени фигури от древноегипетската игра „Суннат“,

наподобяваща съвременния шах, добави министерството.

Абусир, на около 12 мили южно от Кайро, е археологически обект, който съдържа пирамидите на няколко фараона, макар и с по-скромни размери в сравнение с пирамидите в Гиза.

Според Университета в Лестър се смята, че шест слънчеви храма са били построени по времето на фараоните от Петата династия.

До момента са потвърдени останките само на два храма, включително този на Нюсер, според британския университет, който е известен с идентифицирането на останките на Ричард III, английския крал, починал преди повече от пет века.

По-рано този месец в гробница в древната египетска столица Танис в делтата на Нил беше открито съкровище от 225 погребални фигурки. Кралският символ върху фигурките разкри дългогодишна загадка, като идентифицира кой е погребан в саркофага: това е фараон Шошенк III, който е управлявал от 830 до 791 г. пр.н.е.

Междувременно, в неделя Египет разкри реставрираните две колосални статуи на известен фараон в южния град Луксор, съобщи Асошиейтед Прес.

Гигантските алебастрови статуи, известни като Колосите на Мемнон, бяха сглобени отново в рамките на проект за реставрация, който продължи около две десетилетия. Те изобразяват Аменхотеп III, който е управлявал древен Египет преди около 3400 години.