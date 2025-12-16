Нов „трик“ в небето: Patriot използват тактика, подобна на руските С-300

Системите в момента покриват зони от само 120 градуса

Американската армия обяви, че нов вариант на далекобойната ракетна система земя-въздух MIM-104 Patriot ще може да поразява цели, които не са директно пред нейните пускови установки, като липсата на такава възможност преди това е била водещ недостатък на системата в сравнение с конкурентите ѝ, разработени в чужбина, пише Military Watch Magazine. Тази възможност ще бъде улеснена от разработването както на нови пускови установки, така и на нови ракети, което ще позволи да се обстрелват заплахи зад системата, включително балистични или крилати ракети, които вече са прелетяли над главата ѝ. В момента пусковите установки трябва да бъдат физически завъртани, за да поразяват цели извън ограничена дъга пред тях, което създава предизвикателства за широк спектър от сценарии за прихващане. Системите в момента покриват зони от само 120 градуса, в сравнение с 360 градуса за китайските, руските и севернокорейските системи.

Основен фактор, за който се смята, че е повлиял на решението за закъсняло разглеждане на проблемите, произтичащи от ограничения обхват на системата Patriot, са нарастващите възможности на балистичните и крилати ракети, разположени от потенциалните противници на Съединените щати, които могат да маневрират по време на полет, за да атакуват цели от неочаквани посоки. Потвърдено е, че руските въоръжени сили са използвали широко балистични ракетни системи „Искандер-М“ с такива възможности за унищожаване на системиPatriot, разположени на въоръжение от украинската армия от началото на 2024 г., като се съобщава, че за подобни удари е използван и въздушен еквивалент на „Искандер-М“, системата „Кинжал“. Украински и западни източници широко подчертават изключителните ограничения на Patriot срещу руски ракетни атаки, което има значителни последици за Съединените щати и техните стратегически партньори по целия свят, особено след като Китай и Северна Корея разполагат с по-модерни тактически типове ракети от Русия. Това вероятно е бил основен фактор, стимулиращ армията да разработи по-способен нов вариант на системата.

Съветските системи С-300, които влязоха в експлоатация през 1978 г., са пионери

в използването на системи за студен старт, за да могат да поразяват цели на 360 градуса около пусковата установка, което се смяташе за един от основните фактори, даващи предимство на системата. Нейният наследник - руската С-400, китайската HQ-9B и севернокорейските Peonage-5 и Pyongae-6, могат по подобен начин да извършват „изстрели през рамо“, като се очаква новият вариант на системата Patriot да преодолее тази дългогодишна разлика в производителността. Докато настоящите пускови установки Patriot изстрелват ракети под ъгъл, бъдещите пускови установки се очаква да ги изстрелват студено и вертикално, както правят настоящите китайски, руски и севернокорейски системи, което вероятно ще доведе до визуално различен дизайн от всички предишни варианти на Patriot, влезли в експлоатация от 80-те години на миналия век.