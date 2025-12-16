Енергиен съюзник на Русия подписа договор за газ със САЩ

Унгария обяви подписването на петгодишен договор за доставка на природен газ с американската компания Chevron, като в същото време страната продължава да разчита в голяма степен на Русия за енергийни доставки.

Централноевропейската държава с население от 9,5 милиона души остава най-близкият партньор на Кремъл в Европейския съюз, въпреки руската инвазия в Украйна през 2022 г., и се съпротивлява на призивите на ЕС и САЩ да намали зависимостта си от руския газ.

Миналия месец премиерът Виктор Орбан обеща да продължи вноса на руски въглеводороди по време на среща с президента Владимир Путин, въпреки плана на ЕС за забрана на всички руски газови доставки до края на 2027 г.

Сделката между Chevron и унгарската държавна електроенергийна компания MVM предвижда доставка на 400 милиона кубически метра втечнен природен газ годишно за следващите пет години. Министърът на външните работи Петер Сийярто приветства договора заедно с заместник-министъра на енергетиката на САЩ Джеймс Данли и го определи като „златна ера“ на сътрудничеството между двете страни от НАТО, подкрепено от енергийно партньорство.

През последните месеци MVM сключи договори за доставки и с британската Shell, френската Engie и азербайджанската SOCAR. Общите доставки от източници, различни от Русия, ще достигнат 1,4 милиарда кубически метра годишно.

Въпреки това Унгария остава силно зависима от Русия. Дългогодишният 15-годишен договор с Gazprom осигурява до 4,5 милиарда кубически метра газ годишно до 2036 г., а през последните години са подписани допълнителни споразумения.