Арктика отчете най-горещата си година от 1900 г. насам

Още по темата: Изчезва ли ледът на Арктика? 07.03.2024 23:00

Докато климатичната криза продължава

Нов доклад установи безпрецедентно повишение на температурите и значителна загуба на сняг и лед в Арктика, регион, който сега се описва като „затоплящ се много по-бързо от останалата част на планетата“.

Годишният доклад за Арктика, публикуван във вторник от Американската национална океанска и атмосферна администрация (NOAA), установи, че температурите на въздуха в Арктика между октомври 2024 г. и септември 2025 г. са „най-топлите, регистрирани от 1900 г. насам“, пише Al Jazeera.

Според доклада, който е резултат от съвместната работа на 112 автори от 13 различни страни, необичайно високите температури през миналата година поставиха край на десетилетие на рекордни стойности в региона около Северния полюс.

В доклада се посочва, че през 47-те години, в които са използвани сателитни изображения за записване и измерване, морският лед през зимата е достигнал най-ниските си нива през март 2025 г., а снежната покривка над Арктика през юни е била наполовина от тази преди шест десетилетия.

Авторите на доклада представиха своите заключения на пресконференция, на която един репортер попита за изявленията на служители на NOAA от предишни американски администрации, свързващи промените в околната среда в Арктика със замърсяването от изкопаеми горива.

Според Центъра „Сабин“ за законодателство в областта на климатичните промени към Колумбийския университет, много федерални агенции са премахнали позоваванията на климатичните промени от своите уебсайтове по време на втората администрация на Тръмп.

Това включва „цялата страница за климатичните промени на уебсайта на Белия дом“ и „съдържание, което предоставя оценки за уязвимостта на даден район към горски пожари“ на уебсайта на Министерството на земеделието на САЩ.

Въпреки каскадните екологични щети, причинени от климатичните промени, няколко страни, включително САЩ, Русия и Норвегия, според информациите планират да разширят минните операции в Арктическия регион.

Администрацията на Тръмп също обяви нови планове за сондиране на нефт в открито море, които включват 21 нови петгодишни концесии за нефт и газ в открито море от Алясканския залив до Високата Арктика, според вестник „Аляска Бийкън“, с което изпълнява предизборното обещание на Тръмп.