Четирима войници бяха убити при атака на бунтовници в Колумбия

Автор: Труд онлайн
Свят
Кадър: Х (Twitter)

ELN е единствената голяма бунтовническа групировка в страната

Най-малко четирима войници бяха убити при нападение на бунтовници от Армията за национално освобождение (ELN) срещу военна база в Северна Колумбия, съобщи 2-ра армейска дивизия на страната.

„Вечерта на четвъртък, 18 декември, е извършена терористична атака с използване на взривни устройства срещу 27-ма военна база, която принадлежи на 14-ти пехотен батальон и се намира в град Ел Хункал в департамент Сесар. Според предварителна информация четирима наши войници са убити“, се казва в изявление на дивизията.

Адмирал Франсиско Кубидес, командир на колумбийските въоръжени сили, заяви, че ELN е отговорна за нападението. 

„ELN не е показала абсолютно никакво желание за постигане на мир. Напротив, действията ѝ демонстрират умишлен опит за вреда, всеене на страх и сплашване на цивилното население“, заяви той във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Х. 

ELN, която наброява няколко хиляди членове, е единствената голяма бунтовническа групировка в страната, след като правителството подписа мирно споразумение с Революционните въоръжени сили на Колумбия (FARC) през 2016 г. Това споразумение сложи край на кървав конфликт, продължил повече от половин век и отнел живота на над 250 000 души. През ноември 2022 г. правителството обяви началото на диалог с ELN. Процесът е бил прекъсван и възобновяван няколко пъти.

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения