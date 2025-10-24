Още по темата: Колумбия спря закупуването на оръжие от САЩ 17.09.2025 09:37

Приблизително 20 руски хеликоптера остават без поддръжка

Колумбийските въоръжени сили са загубили способността си да провеждат мащабни операции поради липса на поддръжка на руските многоцелеви транспортни хеликоптери Ми-17. Това заяви колумбийският президент Густаво Петро, ​​който обвини американското ръководство в нарушаване на рутинната поддръжка от руските компании.

Според него, от началото на конфликта в Украйна, поради действията на Съединените щати, хеликоптерите са останали без поддръжка от руски компании.

„В резултат на това армията вече е загубила способността си да провежда мащабни операции“, отбеляза той по време на пресконференция, излъчена от телевизионния канал Noticias Caracol.

Колумбийският президент припомни, че въоръжените сили на южноамериканската република експлоатират руски хеликоптери Ми-17.

През април местната радиостанция Radio Caracol съобщи, че приблизително 20 руски хеликоптера остават без поддръжка поради действия на американските власти.