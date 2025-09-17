От 1986 г. Вашингтон провежда ежегодни оценки на усилията за борба с наркотиците на около 20 страни

Колумбия спря закупуването на оръжие от САЩ, своя най-голям военен партньор, след като Вашингтон отне сертификата на южноамериканската страна като съюзник в борбата с наркотиците, поради неуспеха й да спре трафика на кокаин, съобщава AFP.

В понеделник президентът Доналд Тръмп осъди Густаво Петро не само за това, че не е успял да ограничи производството на кокаин, но и за това, че е допуснал то да достигне „рекордно високи нива“.

Тръмп добави, че в резултат на това е „определил Колумбия като страна, която очевидно не е изпълнила задълженията си за контрол над наркотиците“.

В отговор на новината колумбийският министър на вътрешните работи Армандо Бенедети заяви пред Blu Radio, че „от този момент нататък... оръжия няма да се купуват от САЩ“.

Командирът на колумбийската армия Франсиско Кубидес добави, че борбата на Богота за „разрушаване на веригата за трафик на наркотици“ ще продължи „с или без американска подкрепа“.

Отмяната на сертификацията на дългогодишния съюзник Колумбия от Тръмп, първата от три десетилетия насам, беше възприета като предимно символична.

Не се очакваше това да повлияе значително на милионите долари, които Вашингтон предоставя всяка година на Богота, за да подкрепи борбата й срещу наркокартелите и левите партизани, финансирани от трафика на кокаин.

Въпреки това, това беше възприето като остра критика към усилията на Петро в борбата срещу наркотиците.

Бившият лев партизанин отвърна, като заяви, че колумбийската армия ще сложи край на зависимостта си от „помощите“ от САЩ.

Откакто дойде на власт през 2022 г., Петро, който сам е бивш партизанин, се застъпи за промяна в парадигмата на водена от САЩ война срещу наркотиците, като се отклони от принудителното изкореняване и се фокусира върху социалните проблеми, които подхранват трафика на наркотици.

Под негово ръководство отглеждането на кока, основната съставка на кокаина, се е увеличило с около 70 процента, според оценки на колумбийското правителство и ООН.

В публикация в социалната мрежа X Петро обвини за тези цифри „увеличаването на консумацията (на кокаин) в световен мащаб, особено в Европа“.

„Светът трябва да промени антинаркотичната си политика, защото тя се провали“, заяви той и добави, че консумацията на кокаин в САЩ се е стабилизирала само „защото масово са преминали към консумация на фентанил, който е 30 пъти по-смъртоносен“.

От 1986 г. Вашингтон провежда ежегодни оценки на усилията за борба с наркотиците на около 20 страни, произвеждащи и разпространяващи наркотици.

В случая с Колумбия помощта от САЩ за борба с наркотиците достигна около 380 милиона долара годишно.

„Колумбия е била велик партньор в историята. За съжаление, сега имат президент, който освен че е непредсказуем, не е и много добър партньор, когато става въпрос за борба с наркокартелите“, заяви държавният секретар Марко Рубио, остър критик на левите лидери в Латинска Америка, по време на посещение в Израел.

Отмяната на сертификацията идва на фона на мащабна кампания на Тръмп срещу латиноамериканските наркокартели.

Във вторник той заяви, че САЩ са „унищожили“ три кораба, заподозрени в превоз на наркотици от Венецуела, което е с един повече от предишния брой от два.

Това е сериозен удар за Колумбия, който идва в момент, когато армията и полицията се възстановяват от поредица смъртоносни атаки от страна на партизаните.

На 21 август 12 полицейски служители бяха убити, когато отцепили се членове на разпуснатата бунтовническа група ФАРК свалиха полицейски хеликоптер по време на операция по унищожаване на кокаинови насаждения в северозападната част на страната.