Вещаят ли кървавите дъждове над Иран края на света

Червеният дъжд има просто научно обяснение

Кървавите дъждове, които се изляха в Близкия изток на 16 декември, са знак за края на света. Тези плашещи събития са споменати в Новия завет, пише Daily Mail.

Изданието пише още, че реките и водните басейни, които придобиват пурпурен оттенък, се считат в Библията за един от знаците на настъпващите последни времена.

Остров Ормуз в Иран за кратко се оцвети в яркочервено тази седмица, когато червена пръст се вля в морето и оцвети водата в наситеночервен цвят.

Видеоклипове запечатаха момента, в който проливен дъжд по крайбрежието се оцвети в наситеночервен цвят, течеше по скалите и се вливаше в океана. Явлението наподобява описанията на „кървавия дъжд“ или червената вода в Библията, които исторически са тълкувани като знаци за края на света.

Всъщност обаче червеният дъжд има просто научно обяснение.

Предишни проучвания потвърждават, че червените води се образуват от богатата на желязо оксид червена почва на иранския остров.

Известен местно като „голак“, дъждът взаимодейства с този желязо оксид,

което води до оцветяване на водата в червено, когато почвата се отмива в нея.

Остров Ормуз е известен с цветните си минерални почви, което му е донесло прякора „Дъговиден остров“, а този ефект на оттичане се наблюдава редовно по време на силни дъждове.

Уникалният химичен състав на остров Ормуз се е формирал в продължение на милиони години и съдържа слоеве от шист, глина, вулканични скали и над 70 минерала.

Доминиращият червен цвят идва от железния оксид, известен още като хематит, който произхожда от вулканичните отлагания на острова.

Хематитът естествено изглежда червен в прахообразна форма, защото абсорбира по-късите дължини на вълните на зелената и синята светлина и отразява по-дългите червени дължини на вълните.

Този ефект на разсейване и абсорбиране оцветява водата в червено, когато частиците се смесват с дъжда и океаните по време на големи метеорологични събития.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показаха малки водопади от червена вода, които се спускат по скалите на остров Ормуз и падат на брега под тях.

Много туристи се разхождаха по брега, докато кървавочервените вълни обливаха краката им, а потоци от почва се вливат в Персийския залив.

Оттичането на почва, съдържаща железен оксид, е обвинено за чудната промяна в цвета, която беше странно подобна на описанията на края на времето в Библията.

Самият остров Ормуз не е споменат директно в Библията, но по-широкият регион на древна Персия, сега съвременен Иран, често се появява в Писанието.

Ключова препратка към този регион от древния свят се намира в Откровение 16:12, когато шестата чаша на гнева се излива върху река Ефрат, която се намира от другата страна на Персийския залив, на около 500 мили от остров Ормуз.

Пророчеството за края на времената казва, че това събитие ще изсуши Ефрат, „за да се подготви пътят на царете от изток“. Това ще доведе до събирането на царете за битката при Армагедон в Откровение 16:16.

Някои библейски учени тълкуват „царете от изток“ като световни сили от този регион, потенциално включващи съвременния Иран като част от източна коалиция в събитията от края на времената.