Руски дрон се разби близо до Истанбул (ВИДЕО)

Безпилотен летателен апарат се е разбил в селски район близо до град Измит, северозападна Турция, съобщават местни медии. Дронът, по първоначална информация руски, е бил открит около 30 километра южно от Черно море и е повреден при падането. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Турските власти започнаха разследване, за да установят произхода и точния тип на безпилотния апарат. Според експерти конструкцията и елементите на дрона наподобяват руски модели.

Инцидентът се случва дни след друг случай, при който турските военни свалиха дрон, навлязъл неконтролируемо в турското въздушно пространство откъм Черно море. Тогава властите предупредиха, че апаратът представлява потенциален риск за сигурността.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган призова Черно море да не се превръща в „зона на конфронтация“ между Русия и Украйна. През последните седмици в региона бяха регистрирани няколко атаки срещу търговски кораби, което засилва опасенията за безопасността на морския трафик.