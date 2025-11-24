Кремъл заплашва САЩ с „огледална конфискация“ на активи

Руската пропаганда насърчава нов елемент на икономически шантаж – заплахата от „огледална конфискация“ на американски активи в отговор на стъпките на САЩ относно замразените руски резерв, пише украинския Център за борба с дезинформацията.

След изявленията на руското Министерство на финансите за предполагаемата му готовност за „контрамерки“, в медиите се появиха манипулации за евентуални загуби на Вашингтон от 6,6 милиарда долара – сума, която Русия нарича „обезщетение“.

Всъщност тези заплахи са изключително политически по своята същност. Няма икономически механизми за пълна конфискация на американски активи в Русия, тъй като самата Руска федерация блокира изтеглянето на активи на „неприятелски“ държави от Русия от 2022 г. насам. Следователно, твърденията за „подходящи стъпки“ са просто опит за създаване на привидност на симетрия и натиск върху САЩ.

Основната цел на Кремъл е да наруши международния процес относно използването на руски активи в полза на Украйна, да сплаши съюзниците и да ги убеди да възприемат по-„предпазлива“ политика. По този начин Москва се стреми да повлияе на позицията на Вашингтон и партньорите си, като налага благоприятни за нея сценарии относно замразените резерви.

Това е поредната руска информационна операция като част от по-широка стратегия за оказване на натиск върху съюзниците на Украйна. Кремъл използва икономически заплахи, за да създава разделение, да блокира решенията относно активите и да отслаби подкрепата за Украйна.