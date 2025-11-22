Гадателка предсказа кога ще приключи войната в Украйна

Украинската магьосница и лечителка Виола Мирабилис, известна също с гаданията си с таро карти, направи ново предсказание относно края на войната в Украйна.

„Народът на Украйна няма да позволи продължителна война по много причини. Не виждам тя да продължи 10–12 години или още пет години. Мисля, че войната ще приключи в следващите три години“, заяви Мирабилис пред УНИАН.

По думите ѝ три години могат да изглеждат дълъг период, но в сравнение с 10–12 години това е значително по-кратко време.

Друг украински таро-гадател, Яна Пасинкова, победителка в „Битката на екстрасенсите 15“, добави свое тълкуване за бъдещето на страната. Според нея статутът на безопасна Украйна ще бъде постигнат едва след подписване на тристранно споразумение, като едната страна може да бъде църква или жена. Пасинкова подчерта, че процесът ще е дълъг и ще включва търговски и политически преговори, но когато се случи, резултатът ще бъде траен.