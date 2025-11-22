ISW: Путин не е харесал мирния план на Тръмп за Украйна

Руски официални източници заявиха, че предложението на американския президент Доналд Тръмп за 28-точков мирен план за Украйна не се подкрепя от Кремъл и не се разглежда като документ, който президентът Владимир Путин би подписал официално. Това съобщи руското опозиционно издание „Верстка“, цитирано от Института за изследване на войната (ISW).

Според анализаторите от ISW планът трябва да се разглежда по-скоро като основа за бъдещи преговори, отколкото като готово споразумение. Путин и други високопоставени руски представители, включително говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, потвърдиха, че Русия остава ангажирана към принципите, обсъдени по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Руският президент подчерта на заседание на Съвета за сигурност на 21 ноември, че всеки мирен план трябва да елиминира „коренните причини“ за конфликта. Кремъл разглежда предложенията от САЩ като частична основа за диалог, но акцентът остава върху постигането на военните цели на Русия.

На посещение в командния пункт на Западната група сили на Русия на 20 ноември Путин и началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов заявиха, че руските войски ще продължат операциите в областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон, съгласно съществуващите военни планове.

Руският подход засилва очакванията, че Кремъл няма да се съгласи на компромис, който включва териториални отстъпки или примирие, докато Русия не реализира пълния си военен план.