Самолетоносачът клас „Нимиц“ има едно голямо предимство пред Китай и Русия

Отличаващите се и успешни бойни действия на самолетоносачите клас „Нимиц“ са им спечелили трайно място в аналите на военноморската история, тъй като те са проектирали мощ, са задвижвали и поддържали въздушни атаки и са действали като мощно „възпиращо средство“ и символ на американската мощ.

Тези самолетоносачи не само са стартирали успешни военни кампании, но и са защитавали международните водни пътища в продължение на десетилетия. Защитата на свободната търговия и движение по море е една от ключовите, но често по-слабо признати мисии на ВМС, предвид големия дял на международната търговия, която се осъществява по море, пише 19FortyFive.

Това е една от ключовите причини, поради които ВМС на САЩ провеждат много предни операции, разполагайки самолетоносачи в критични, високоценни райони от голямо значение за световния воден транспорт.

Мисията за възпиране обаче, разбира се, никога не бива да се пренебрегва, особено в днешната среда на заплахи, в която Китай не само заплашва Тайван, но и разполага с по-голям флот от този на САЩ.

Разбира се, това не означава, че е по-силен, но китайската военноморска заплаха все повече се приема изключително сериозно в Пентагона.

Вероятно това е една от причините, поради които ВМС на САЩ наскоро проведоха операции с два самолетоносача в Тихия океан, за да „увеличат“ потенциала за мащабна, мрежова кампания за въздушни атаки. Подобрената оперативна съвместимост, работа в мрежа и тактическата координация на мисиите „въздух-земя“ умножават мащаба, обхвата и оперативния пакет.

Що се отнася до „Нимиц“, някои може да се чудят как ще се сравняват с класа „Форд“, след като заработят по-пълноценно, но подобренията на самолетоносачите „Нимиц“ не бива да се пренебрегват.

Има няколко критични области, в които самолетоносачите „Нимиц“ са адаптирани към нова, по-сериозна и променяща се среда на заплахи.

Например, те са получили авангардна технология за кацане на самолетоносачи с GPS, наречена Съвместна система за прецизен подход и кацане.

Въпреки че пилотите са успели да кацат в трудни и опасни условия в продължение на много години, JPAL въвежда нова мярка за прецизност за „планера“ на пилота и спускането му върху палуба на самолетоносач. Това може да бъде изключително полезно за пилоти, които се „накланят“ и се стремят да кацнат в бурни морски условия, силни ветрове или под вражески огън.

JPAL също са част от серия модификации, които помагат на самолетоносачите да приемат вече оперативния F-35C , първия по рода си морски изтребител-невидимка.

Защита на самолетоносачите

Някои от най-значимите подобрения на клас „Нимиц“ обаче могат да дойдат в областта на многослойната корабна защита.

Има няколко ключови причини за това, като първата и потенциално най-очевидна е повишената способност за свързване в мрежа с разрушители, крайцери и други кораби в нейната ударна група за самолетоносачи.

Това позволява значително подобрена защита за самолетоносачите, тъй като разрушителите, способни да използват система Aegis, могат да изпълняват крилати и балистични ракетни отбрани на разстояния, достатъчни, за да предупредят самолетоносачите за входящи заплахи и в много случаи да ги прихванат.