Секретният тест на дрон на F-22 сигнализира за нова ера във войната

Въпреки че концепцията за екипиране с екипаж и без екипаж между изтребители от следващо поколение и високоспециализирани дронове „крилати“ до голяма степен се свързва с футуристичните програми на американските военни „Next-Generation Air Dominance“ (NGAD) и F/A-XX, тя всъщност вече се постига от съществуващи летателни апарати, пише The National Interest.

Впечатляващо е, че безпилотен летателен апарат (БЛА) MQ-20 Avenger извърши симулационен полет, управляван от пилот на F-22 Raptor, за първи път в края на миналия месец. В изявление General Atomics Aeronautical Systems заяви, че демонстрацията се е провела през октомври в полигона за изпитване и тренировки в Невада и ще бъде последвана от допълнителни тестове, планирани за вътрешни научноизследователска и развойна дейност.

„Демонстрацията (за екипиране с екипаж и без екипаж) интегрира усъвършенстваните тактически канали за данни BANSHEE на L3Harris с техните софтуерно дефинирани радиостанции (SDR) на Pantera чрез отворените радио архитектури на Lockheed Martin, всички интегрирани и споделени от F-22 Raptor“, се казва в прессъобщението на General Atomics. „Две софтуерно дефинирани радиостанции (SDR) на L3Harris подкрепиха демонстрацията. Първата SDR беше инсталирана в General Atomics MQ‑20 Avenger, а втората беше интегрирана в Lockheed Martin F‑22 Raptor.“ Очаква се безпилотното сдвояване на усъвършенствани изтребителни платформи и високоавтономни дронове да представлява основата на бъдещите реактивни операции.

Спецификации и възможности на F-22 Raptor

Година на въвеждане: 2005

Брой построени: 187

Дължина: 18,9 м (62 фута и 1 инч)

Размах на крилете : 44 фута и 6 инча (13,56 м)

Тегло: ~83 500 паунда (38 000 кг)

Двигатели: Два турбовентилаторни двигателя Pratt & Whitney F119-PW-100 с форсаж и векторно управление на тягата (~35 000 lbf всеки)

Максимална скорост: ~1500 мили/ч (2414 км/ч)

Обхват: 1864 мили

Таван на обслужване: 65 000 фута (20 000 м)

Оборудване: Едно 20-милиметрово оръдие M61A2 Vulcan; вътрешни отсеци за оръжия; четири външни точки за закрепване; общ полезен товар приблизително 9000 кг (20 000 фунта)

Екипаж: 1

Безпрецедентното сдвояване на Raptor/Avenger стана възможно благодарение на скандалното подразделение Skunk Works на Lockheed Martin. Според General Atomics, тестовият полет е осъществен чрез отворените радио архитектури на Lockheed, които интегрират софтуерно дефинирани радиостанции и канали за данни, предоставени от L3Harris. Като част от сдвояването, по едно радио е интегрирано в Avenger и Raptor. Пилотът на F-22 успя успешно да управлява безпилотния летателен апарат, използвайки таблет, предоставен за тестовия полет. Вицепрезидентът и генерален мениджър на Skunk Works О.Дж. Санчес заяви, че усилието „представлява Skunk Works, която внася своя разнообразен и уникален опит, за да проправи пътя, демонстрирайки бъдещето на въздушния бой, където едноместни самолети командват и контролират дронове с прости и интуитивни интерфейси в пилотската кабина“.

Програмите NGAD и F/A-XX на ВВС и ВМС вероятно ще включат поуките, извлечени от текущите съвместни тестови полети на Raptor/Avenger. Тази впечатляваща демонстрация на сътрудничество със сигурност проправя пътя за проекти от следващо поколение на ВВС и ВМС, които включват съвместни бойни самолети (CCA).

Тъй като дроновете са по-лесни и далеч по-евтини за производство от усъвършенстваните изтребители, е очевидно тези CCA да се изграждат на рояци за футуристичните предложения на службата.

Военновъздушните сили по-рано заявиха плановете си да закупят поне 1000 от тези високоспециализирани БЛА „лоялни пилоти“ като част от своето начинание NGAD. Тези дронове ще помогнат на двете служби да установят въздушно превъзходство и ще сведат до минимум всякакви пропуски във възможностите, причинени от намалената сила от изтребители. Като се има предвид собственото натрупване на въздушни сили на Пекин, поддържането на по-голям въздушен флот е от съществено значение за целите на националната сигурност.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин, автор по национална сигурност в The National Interest , е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на името на Ана Собол Леви в IDC Herzliya в Израел. Тя има над 1000 публикувани статии през последните няколко години по различни въпроси, свързани с отбраната. Карлин има подписи в много издания, включително The National Interest , Jerusalem Post и Times of Israel.