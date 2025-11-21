Изтребител се разби в Дубай (ВИДЕО)

Самолет Tejas, произведен от HAL, се разби по време на демонстрация на авиошоуто в Дубай, съобщи новинарската агенция AP. Инцидентът е станал около 14:10 ч. местно време, докато машината е изпълнявала въздушен спектакъл пред голяма публика.

От мястото на катастрофата, близо до летището, се издигна гъст черен дим, което предизвика паника сред зрителите, включително семейства с деца. Все още не е ясно дали пилотът е успял да катапултира преди удара.

Спешните екипи веднага се се отправили към мястото на инцидента. Няма информация за състоянието на пилота или причините за катастрофата.