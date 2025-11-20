Нови документи разкриват последните мигове на Амелия Еърхарт

Тя и Нунан изчезват на 2 юли 1937 г.

Националният архив на САЩ публикува пакет от новоразсекретени правителствени документи за Амелия Еърхарт, американската авиаторка, изчезнала над Тихия океан през 1937 г., съобщава CBS News.

Еърхарт изчезна по време на пионерски полет около света с навигатора Фред Нунан, а изчезването й е една от най-интригуващите загадки в историята на авиацията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди разсекретяването и публикуването през септември на всички документи на американското правителство, свързани с фаталния последен полет на Еърхарт.

Spent some time going over what was readable on a tiny screen without much ability to zoom in last night. TLDR: Amelia Earheart was not captured by any armed forces, or doing any kind of secrect spy missions. The lesson is that sesationalized stories without proof can last long. pic.twitter.com/X6W7ugakKs — Rick Erb (@HashiriyaChan) November 15, 2025

Директорът на Националната разузнавателна служба Тулси Габард заяви, че документите, публикувани в петък, включват „новоразсекретени файлове от Агенцията за национална сигурност, информация за последните известни комуникации на Еърхарт, метеорологичните условия и състоянието на самолета по това време, потенциални места за търсене, както и последващи разследвания и теории относно изчезването ѝ“.

Документите включват радио дневник от юли 1937 г. от „Итаска“,

кораб на бреговата охрана на САЩ, който беше изпратен да подпомага полета на Еърхарт около света. „Итаска“ беше последният кораб, който е имал радиоконтакт с Еърхарт и Нунан, преди самолетът им да изчезне. Фразата „Еърхарт не се чува“ се появява многократно в дневника.

Сред тях е и първата страница на вестник „San Mateo Times“ от 16 юли 1960 г. с заглавие:

„Бивш военнослужещ твърди, че е видял гроба на Еърхарт“. Бившият сержант от армията Томас Дивайн разказал на вестника, че докато служил в Сайпан, местен жител му показал необозначен гроб на двама бели хора, „дошли от небето“.

Дивайн казал, че вярва, че това е гробът на Еърхарт и Нунан.

Последният полет на Еърхарт е очаровал историците в продължение на десетилетия

и е породил множество книги, филми и теории.

Преобладаващото мнение е, че 39-годишната Еърхарт и 44-годишният Нунан са останали без гориво и са се приземили с двумоторния си самолет Lockheed Electra в Тихия океан близо до остров Хауланд, докато са били в един от последните етапи на епичното си пътуване.

Еърхарт, която става известна през 1932 г. като първата жена, прелетяла сама над Атлантическия океан, излита на 20 май 1937 г. от Оукланд, Калифорния, с надеждата да стане първата жена, обиколила света с самолет.

Тя и Нунан изчезват на 2 юли 1937 г.

Усилията за намиране на самолета продължават и до днес. Миналият месец експедиция, която се опита да локализира самолета на Еърхарт на отдалечен остров в Тихия океан, беше отложена за следващата година.