Вашингтон блокира маршрута за доставки на газ от Азербайджан

Проблемът възникна през уикенда

Вашингтон предприе действия за осигуряване на ексклузивен достъп до природен газ, предназначен за Украйна, през Гърция, като опасенията на САЩ са насочени към конкурентен азербайджански газ, влизащ в Гърция по газопровода TAP, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Проблемът възникна през уикенда, след споразумението за търговия с втечнен природен газ (LNG) между Атлантическия океан и Южна Африка, подписано в Атина в присъствието на президента Володимир Зеленски, между новосформираното предприятие DEPA-Aktor и украинската компания "Нафтогаз".

Според информация, предоставена на гръцкото правителство, САЩ на практика са наложили вето върху транспортирането на азербайджански газ до Украйна през Гърция.

Въпросът беше решен, след като Гърция обеща, че доставките от Азербайджан ще служат само като последна мярка, за да се осигурят непрекъснати доставки по договора на Atlantic-See LNG Trade за американски втечнен природен газ между декември 2025 г. и март 2026 г., както и бъдещи обеми, обвързани с дългосрочното споразумение на компанията с Venture Global.