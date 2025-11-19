Дубай представя кафе на цена 1000 долара

Дубай държи рекорда на Гинес за най-скъпото кафе в света

Кафене в Дубай предлага рядко кафе, което може да претендира за титлата „най-скъпата чаша в света“, като се продава за 3600 дирхама или около 980 долара, съобщава The Independent.

Това, което отличава тази напитка, е сортът Nido 7 от зърна Geisha, рядък и висококачествен сорт, отглеждан на вулканичните склонове на планината Бару в западната част на Панама. Отглеждан в малки микропарцели, всяка реколта дава само няколко килограма зърна.

Кафето се сервира от Julith Coffee, което планира да излее само около 400 чаши от ценната напитка.

Зърната са от рекорден търг в Панама

по-рано тази година, където 20 кг бяха продадени за около 2,2 млн. дирхама (600 000 долара) след ожесточена наддаване, в което участваха стотици купувачи.

Julith в крайна сметка спечели партидата след 549 оферти, което е най-високата цена, плащана някога за партида кафе.

Серкан Сагсоз, главен пекар на кафе в Julith, каза пред The National, че една чаша е запазена за владетеля на Дубай шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, като само няколко други души ще имат възможност да опитат това, което той описа като „парче история“.

Ценителите описват зърната Nido 7 като „кралското бижу“ на семейството Geisha, вече рядка и ценена линия кафе, известна с флоралния си аромат и сложна сладост.

Nido 7 получи 98 точки на конкурса „Best of Panama“, една от най-високите оценки, регистрирани някога в света на кафето. Досега нито един от сортовете не е получил повече от 96,5 точки. Дубай държи рекорда на Гинес за най-скъпото кафе в света, като една чаша се продава за 2500 дирхама (680 долара). Това ново предложение поставя летвата още по-високо.