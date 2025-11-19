Бил Гейтс отправи публичен призив

Основателят на Microsoft Бил Гейтс призова да се ограничи достъпът на децата до мобилни телефони, предупреждавайки, че постоянният досег с екрани вреди на интелектуалното и емоционалното им развитие.

В публикация в личния си блог Gates Notes той подчертава, че ранното използване на смартфони нарушава съня, намалява интереса към четенето, социалните контакти и времето навън, а също така вреди на концентрацията и критичното мислене.

Бил Гейтс препоръчва:

- Забрана на смартфони преди гимназиална възраст.

- Достъп до социални мрежи едва след 16 години.

- Училища без телефони и повече реална самостоятелност.

Създателят посочва, че в собственото си семейство е забранил мобилните телефони до 14 години и не е позволявал устройства по време на вечеря. Подобни мерки са подкрепени от психолога Джонатан Хайд и нови изследвания, които показват, че по-късното въвеждане на смартфони намалява психичните проблеми при децата.