САЩ и Русия водят тайни преговори

САЩ и Русия обсъждат тайно 28-точков мирен план, целящ край на войната в Украйна, съобщава Axios, позовавайки се на американски, руски и украински източници.

Според информацията американският специален пратеник Стив Уиткоф и руският представител Кирил Дмитриев са обсъдили подробно параметрите на предложението по време на среща в Маями между 24 и 26 октомври.

„Чувстваме, че руската позиция наистина се чува“, заявява Дмитриев, цитиран от изданието.

Планът обхваща не само бъдещето на Украйна, но и европейската сигурност, гаранциите за защита, както и бъдещите отношения между САЩ, Киев и Москва.

Русия досега е настоявала за максималистични условия – отказ от НАТО, демилитаризация и териториални отстъпки. Новият формат обаче цели по-широка рамка за сигурност, която да бъде приемлива за всички страни.

„Целта е как най-накрая да донесем трайна сигурност на Европа, а не само на Украйна“, подчерта Дмитриев.