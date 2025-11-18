Американски гигант влиза в надпреварата за активите на Лукойл

Американският петролен гигант Chevron (CVX.N),проучва варианти за закупуване на глобални активи на санкционираната руска петролна компания Лукойл (LKOH.MM), съобщиха в понеделник пред Reuters петима източници, запознати с процеса.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с Лукойл за чуждестранни активи. Chevron ще се присъедини към Carlyle и други фирми в надпреварата за портфолиото на Лукойл на стойност най-малко 20 милиарда долара.

Миналия месец Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании, Лукойл (LKOH.MM)., и Роснефт (ROSN.MM), като част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да принуди Москва да започне мирни преговори с Украйна.

Шеврон проучва възможности за закупуване на активи на Лукойл, където компаниите се припокриват, а не на цялото портфолио, съобщиха петимата източници. Те поискаха да не бъдат назовани, тъй като нямат право да говорят с медиите. Интересът на Шеврон не е бил съобщаван преди.

Шеврон заяви, че спазва законите и разпоредбите, приложими за дейността му, и не коментира търговски въпроси.

Лукойл добива около 2% от световния добив на петрол у дома и в чужбина и заяви, че търси купувачи за своите международни активи, които произвеждат 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара, въз основа на подадени документи от 2024 г.

Американският гигант за частни капиталови инвестиции Carlyle е сред тези, които проучват възможности за закупуване на чуждестранните активи на Лукойл, съобщиха източници пред Ройтерс миналата седмица.

Лукойл има три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в Съединените щати.

Лукойл има 13,5% в находището Карачаганак и 5% в находището Тенгиз в Казахстан, където също така притежават Chevron и Exxon Mobil (XOM.N)., Ени (ENI.MI), Shell (SHEL.L),сред техните акционери.

Находищата са основният източник на суров петрол за тръбопровода CPC, който пренася над 1,6 милиона барела суров петрол на ден, или 1,5% от световното търсене на петрол, до световните пазари през Русия.

Лукойл има дял и в нигерийския офшорен лиценз OML-140, който Chevron оперира.

Финландската верига бензиностанции Teboil, която е изцяло собственост на Lukoil, заяви в понеделник, че очаква промяна в собствеността ѝ като част от усилията на руския гигант да продаде международни активи.

Лукойл също така управлява проекта „Уест Курна 2“ в Ирак, където „Ексон“ дълго време беше оператор на съседния проект „Уест Курна 1“, преди да се оттегли миналата година.

Иракското правителство обсъжда искането за шестмесечно освобождаване от санкции от Министерството на финансите на САЩ, за да има Лукойл повече време да продаде дела си в „Западна Курна 2“, съобщиха трима иракски енергийни служители пред Ройтерс в понеделник. Ирак изключи възможността държавата да купи дела на Лукойл в проекта.