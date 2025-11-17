Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потънал град, скрит под повърхността на езеро

Огромното солено езеро има максимална дълбочина от 2192 фута

Легендата за Атлантида ни разказва, че светът може да е осеян с изгубени селища – и учените може би току-що са открили едно такова. Изследователи от Руската академия на науките са открили „следи от потънал град“ под езерото Исик Кул в Киргизстан, съобщава Daily Mail.

Огромното солено езеро има максимална дълбочина от 2192 фута (668 метра), което го прави осмото по дълбочина езеро в света, но останките са забележително плитки.

Тези показателни доказателства включват останки от средновековно гробище, големи керамични съдове и части от сграда, изградена от печени тухли.

Смята се, че в града са се намирали мюсюлмански молитвени домове, училища, бани и вероятно дори мелница за зърно за приготвяне на хляб.

Ръководителят на експедицията Валери Колченко, изследовател в Националната академия на науките на Киргизката република, заяви, че това е било „важно” търговско селище.

Но през 15-ти век то е било загубено в резултат на ужасна трагедия, която може да се „сравни с катастрофата в Помпей по мащаб”.

„Мястото, което изучаваме, е било град или голям търговски център”, каза Колченко.

Археолозите са открили следи от изгубен град на сравнително малка дълбочина под езерото Исик-Кул в Киргизстан.

Учените са открили „средновековна некропол” с постройки от изпечени тухли и керамични съдове в северозападната част на езерото.

Изглеждащо от космоса като зашеметяваща синя празнота, езерото Исик-Кул е дълго почти 500 000 фута (182 км) и широко малко под 200 000 фута (60 км).

Мистериозното Исик Кул няма известен отток, въпреки че някои експерти твърдят, че е свързано с местна река чрез канал дълбоко под земята.

Заобиколено от драматичните планини Тианшан, то се е издигнало драстично от древността и Средновековието, поради което руините сега лежат под вода.

Както съобщава Heritage Daily, са проведени разкопки в наводнения комплекс Тору-Айгър в северозападната част на езерото, важен пункт по древен търговски път.

Археолозите са проучили четири подводни зони на много малка дълбочина от 3 до 13 фута (1 до 4 метра) близо до брега на езерото.

В първата зона откриха множество структури от изпечени тухли, включително една, съдържаща мелничен камък – огромен кръгъл камък, използван за трошене и смилане на зърно – както и срутени подводни каменни структури и дървени греди.

Изследователите смятат, че са открили следи от обществена сграда, която вероятно е служила като джамия, баня или училище, известно като медресе.

В другите три зони също бяха открити следи от ранна гробница, мюсюлманска некропол от 13-ти век и кръгли и правоъгълни структури, изработени от кирпич.

Какво е езерото Исик-Кул?

Езерото Исик-Кул е огромно солено езеро в западната част на планината Тианшан, в източната част на Киргизстан.

Максималната му дълбочина е 668 метра, което го прави осмото по дълбочина езеро в света.

Учените твърдят, че на това място е било разположено градче, което е потънало под водата след ужасно земетресение в началото на 15-ти век.

Градът е бил важна спирка по Пътя на коприната, великия търговски път, свързващ Китай и Средиземноморието.

Намерени са и погребения, които са запазили следи от традиционни ислямски ритуали – скелетите са обърнати на север, с лицата си към Кибла, към която мюсюлманите се обръщат при молитва.

Според Руското географско дружество, което е финансирало проекта, „всичко това потвърждава, че тук наистина е съществувал древен град“.

Въпреки това пробите вече са изпратени за анализ и датиране с ускорителна масова спектрометрия – високоточен метод, с който може да се определи възрастта на органични материали.

Това изгубено селище в Тору-Айгър е било „град или голяма търговска агломерация“ на един от важните участъци от Пътя на коприната, историческата мрежа, свързваща Европа и Азия.