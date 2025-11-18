Ядрената надпревара вече е тристранна

Още по темата: Карта показва първия тест на ядрена ракета на САЩ (СНИМКА) 03.11.2025 11:23

След десетилетно прекъсване, ядрените оръжия отново излизат на преден план

Новата ядрена надпревара започна. Но за разлика от времето на Студената война, САЩ трябва да се подготви за двама равни съперници, а не за един – в момент, в който е загубила явното си индустриално и икономическо предимство.

Китай, който дълго време разполагаше само с малка ядрена сила, бързо наваксва, докато Русия разработва различни системи от ново поколение, насочени към американски градове, пише The Wall Street Journal.

Руският президент Владимир Путин вече използва ядрената заплаха, за да ограничи американската подкрепа за Украйна. Той разположи ядрени оръжия в Беларус и през последните седмици тества ядрена ракета и ядрена подводница-дрон, за които твърди, че са неуязвими за американската отбрана.

Докато Русия и САЩ все още спазват някои ограничения за контрол над въоръженията, като например договора „Нов старт“, който изтича през февруари, Китай, неограничен от никакви ангажименти, тихо, но бързо изпреварва останалите. Според американски оценки, до средата на 2030-те години Пекин ще достигне приблизително равенство с САЩ по отношение на разположените ядрени бойни глави.

Китайският лидер Си Цзинпин за първи път показа ядрената триада на Китай –

балистични ядрени ракети, изстрелвани от суша, море и въздух – на парад в Пекин в чест на 80-годишнината от победата над Япония през септември. Путин, седящ отдясно му на върха на Портата на небесното спокойствие, обърна внимание на това. Същото направи и Ким Чен Ун от Северна Корея, седящ отляво му.

Засилващите се връзки между Москва и Пекин – някогашни съперници, които през 1969 г. бяха на ръба на ядрена война по време на граничен конфликт – вече създадоха безпрецедентно ниво на стратегическа несигурност за САЩ и техните европейски и азиатски съюзници. Тази настороженост се усилва от съмненията сред съюзниците на Вашингтон относно ангажимента на президента Тръмп да спазва задълженията за взаимна отбрана.

Двупартийна конгресна комисия по стратегическата позиция на САЩ, в която Кроенig е участвал, препоръча през 2023 г. САЩ да обмислят разширяване на ядрения си арсенал за първи път от десетилетия насам поради нарастването на този арсенал в Китай. Тръмп заяви, че се стреми да намали ядрените оръжия, но не може да го направи, ако съперниците на Америка също не се разоръжат. Миналия месец той призова и за възобновяване на ядрените опити.

САЩ, които не са провеждали ядрени опити с експлозиви от 1992 г., понастоящем притежават 5117 ядрени бойни глави, включително 3700 изведени от употреба в складове, в сравнение с 5459 на Русия и 600 на Китай, според Федерацията на американските учени. Северна Корея, нов член на ядрения клуб, която миналата година сключи официален военен съюз с Русия, притежава около 50 бойни глави и инвестира сериозно в междуконтинентални ракети и подводници, които могат да ударят американския континент.

САЩ реагираха бавно на тези нови заплахи.

„Цялата ни програма за модернизация на ядреното оръжие беше изготвена въз основа на убеждението, че ще продължим да намаляваме ядрените си сили заедно с Русия и че Китай и Северна Корея няма да представляват предизвикателство за позицията на САЩ. Всички тези предположения се оказаха погрешни“, заяви Випин Наранг, директор на Центъра за ядрена сигурност в Масачузетския технологичен институт, който контролираше стратегическите способности на САЩ в Пентагона по време на администрацията на Байдън.

Според американското разузнаване Си е наредил на китайската армия да бъде готова за военно завземане на Тайван, ако е необходимо, до 2027 г., макар че това не означава, че ще предприеме такава стъпка в близко бъдеще. Американските и НАТО военни командири казват, че най-вероятният сценарий в случай на избухване на война за Тайван е т.нар. проблем на едновременността: китайските операции биха предизвикали руски военни действия срещу един или повече членове на Организацията на Северноатлантическия договор и вероятно севернокорейска инвазия в Южна Корея.

В момента Китай не проявява интерес към преговори за контрол над въоръженията, защото иска да настигне САЩ и Русия и твърди, че двете най-големи ядрени сили трябва първо да намалят собствените си арсенали. Докато Русия е използвала ядрен шантаж, за да компенсира слабостта на конвенционалните си сили, както се видя през почти четиригодишната война срещу устойчивата Украйна, китайските стратези твърдят, че в Азия се прилага обратният подход.