Сделката на века: Оръжейните проекти, които Русия дава на Северна Корея

Като превърна Северна Корея в незаменим партньор на Русия, Ким Чен Ун постави Северна Корея в най-добрата ѝ геополитическа позиция в историята.

Северна Корея е една от най-изостаналите и затворени държави в света. Управлявана от семеен култ към личността, семейство Ким царува там от края на Втората световна война, пише The National Interest.

Първоначално част от световната комунистическа революция, водена от вече несъществуващия Съветски съюз, до края на Студената война режимът почти се е отказал от комунистическите си претенции и просто се е превърнал в авторитарен, наследствен режим, воден от мъже, които са толкова безмилостни, колкото и могъщи.

Преобладаващата полицейска държава от комунистическите времена беше запазена, но отминаха дните на призивите за „ работнически рай “. Сега един човек – и семейството му – управляват над всички останали. И се радват на религиозно ниво на поклонение от своите пленени хора – повечето от които са живели под управлението на семейство Ким толкова дълго, че нямат представа за външния свят.

В продължение на много години изглеждаше, че изолацията на Северна Корея ще продължи. Всъщност, въпреки номиналния съюз с Китай и Русия, както и с други „нелоялни“ държави като Иран и Венецуела, изглеждаше, че Пхенян е в стратегическа кутия (отчасти самоналожена), от която няма да излезе скоро.

Това беше особено вярно след като Ким Чен Ир , вторият член на семейство Ким, управлявал Северна Корея с желязна ръка, почина и беше заменен от малкия си син Ким Чен Ун.

Всъщност, когато Ким Чен Ун за първи път пое властта, сили в Пхенян, съюзени с Китай, се опитаха да го контролират зад кулисите. Веднага младият г-н Ким разправи своите съюзени с Китай съветници – като чичо си – с ужасяваща ефикасност, която изпрати ударни вълни дори в кулоарите на властта в Пекин.

Ким сигнализира, че няма да бъде просто марионетка на Пекин, както и няма да позволи страната му да бъде тормозена от Съединените щати.

След това дойде големият срив в отношенията между Китай и Северна Корея. През 2017 г. на летище в Малайзия екип от севернокорейски убийци използва биологично оръжие, за да убие полубрата на Ким Чен Ун, Ким Чен Нам. Без знание на мнозина по това време, другият Ким е бил защитен от предимно китайски екип от телохранители. Това е така, защото той е бил подготвян от Пекин да тайно замени Ким Чен Ун, за да се гарантира, че китайците ще продължат да имат контрола над Пхенян, какъвто имаха по време на управлението на Ким Чен Ир. Ким Чен Ун успешно ги отблъсна - отново.

Това доведе до най-странното събитие през първия мандат на Доналд Тръмп: сближаването със Северна Корея. След първоначалната неприятна словесна престрелка (разбира се, в социалните медии), тази кавга, подобна на риалити телевизия, завърши с общо охлаждане на напрежението. Разбира се, това приключи, когато Джо Байдън стана 46-ият американски президент - въпреки че напрежението вече се разпадаше в края на първия мандат на Тръмп.

Много е вероятно случилото се по време на първия му мандат да е било стратегическа маневра на Ким, за да се отърве от Китай, който никога не му е имал пълно доверие, защото се е страхувал, че не може да го контролира напълно. Но американците при Байдън не са били заинтересовани да преговарят с Ким относно настояването му да се сдобие с ядрени оръжия. Те се опитаха да го върнат в стратегическата кутия, в която го бяха поставили.

Северна Корея вече е жизненоважен партньор на Русия

След това дойде войната в Украйна и най-голямата възможност за Ким да се увери, че никога повече няма да бъде поставен в кутията, в която Западът беше запечатал режима му в продължение на толкова години. Осъзнавайки, че светът навлиза в триполярна ера на политика на великите сили – в която упадъкът на Съединените щати, възраждащата се Русия и възходящият Китай се съревновават – Ким маневрира с режима си близо до Русия.

Русия се нуждаеше от човешка сила и материална подкрепа във време, когато беше впримчена в това, което Москва възприемаше като екзистенциална борба с НАТО за съдбата на Украйна. Осъзнавайки тази възможност, която се случва веднъж в живота, Ким постигна твърда сделка с Путин. В замяна на изпращането на севернокорейски войски, които да бъдат използвани от руснаците като пушечно месо на бойните полета на Украйна, и на големите запаси от боеприпаси и оръжия на Пхенян, Москва щеше да предостави на Пхенян съвременни оръжейни проекти и други технологии за бързо модернизиране на голямата, но изостанала армия на Северна Корея.

Войната в Украйна и основната дестабилизираща роля на Америка в тази война подтикнаха Китай да се сближи с Русия. По този начин Северна Корея не само спечели Русия по-пълно на своя страна, но и сложи край на тайните махинации, на които Китай подлагаше Северна Корея, откакто Ким Чен Ун стана лидер.

Ким Чен Ун е по-умен, отколкото изглежда

Всичко това доказва, че противно на образа му на Запад като нещастен, пухкав, вечно изолиран диктатор, Ким Чен Ун е хитър - макар и брутален - майстор-стратег, който е направил повече за постигане на интересите на режима си на световната сцена, вероятно повече от дядо си, основателят на Северна Корея Ким Ир Сен, или от баща си.

Носят се слухове , че Тръмп се надява да възстанови предишните си добри отношения с Ким Чен Ун. За разлика от първия мандат на Тръмп обаче, Ким изглежда не се интересува, като се има предвид, че сега е затвърдил съюз с Русия, в който има голямо влияние – и, следователно, разбирателство с Пекин.

В момент, когато позициите на Америка по света се разпадат, Ким Чен Ун не бива да бъде подценяван или отхвърлян като поредния дребен тиранин. Този човек е сериозен манипулатор днес и няма да е лесно да бъде смекчен.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

