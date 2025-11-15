Франция тества ядрена ракета от „Рафал“: ASMPA-R има скорост Mach3 и ядрена бойна глава от 300 килотона (ВИДЕО)

Френският изтребител Rafale изпита модернизирана стратегическа ядрена ракета ASMPA-R. Ракетата ASMPA-R има скорост три пъти по-висока от скоростта на звука и ядрена бойна глава от 300 килотона, пише Newsweek.

Изстрелването на ядрената ракета е осъществено над територията на Франция при условия на симулирано противодействие на вражески системи за противовъздушна отбрана.

Целият маршрут на полета на изтребителя Rafale и ракетата ASMPA-R е бил проследен от Главната дирекция по въоръженията (DGA).

Това е второто оценъчно изстрелване на обновената ракета – първото беше извършено през май 2024 г. от изтребител Rafale B на Стратегическите военновъздушни сили по време на операция „Дюрандал“.

Тестването на обновената ракета ASMPA-R започна през 2021 г. Първоначалните версии на ракетата ASMP-A влязоха на въоръжение във френските ВВС през 2009 г. и във френския флот през 2010 г.

Обновената версия има увеличен обхват и проникваща способност, както и актуализирани навигационни и контролни системи.

ASMP-A се използва на изтребителите Mirage 2000NK3 и Rafale M. Ракетата има обсег от приблизително 600 км, достига скорости до три пъти по-големи от скоростта на звука (Мах 3) и е оборудвана с ядрена бойна глава с мощност 300 килотона.

През септември беше съобщено, че френските военновъздушни сили са разположили в Полша изтребители Rafale, способни да носят ракети ASMP с ядрени глави.

Полша е база за изтребители Rafale, способни да носят ракети с ядрени глави

Снимките, публикувани от Полша, показват самолет от 4-та ескадрила, а именно 2/4 Лафайет. Заедно с 1/4 Гаскон, това подразделение отговаря за постоянната бойна готовност на ядрените сили на военновъздушните сили като част от френската ядрена триада.

Разработването на ASMPA-R, което датира от средата на 2010-те години, е част от по-широки усилия за модернизиране на френския арсенал от ядрени средства за възпиране.

Това усилие включва и новата балистична ракета M51.3, изстрелвана от ядрени подводници, която официално влезе в експлоатация миналия месец.

Ракетите от серията M51 въоръжават ядрените балистични ракетни подводници клас „Триомфант“ на френския флот, формирайки морския клон на ядрената диада на страната.

Единственият френски самолетоносач, „Шарл дьо Гол“, е единственият надводен кораб на НАТО, за който в момента е известно, че може да носи ядрени оръжия, но корабът не извършва рутинни патрули с ракети от серията ASMP на борда.

Ракети от серията ASMP, изстреляни от ракети Rafale, съставляват въздушната рампа на френските ядрени сили.

Комбинацията от свръхзвукова скорост и обхват на ракетите има за цел да гарантира, че ракетите успешно ще достигнат целите си, като същевременно помага да се предпазят платформите за изстрелване от заплахи.