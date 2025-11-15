Световните цени на петрола се покачват след удара на Украйна върху Русия

Световните цени на петрола се повишиха леко за първи път от седмици, уж след като Украйна атакува ключово руско петролно пристанище, а Иран задържа танкер в Ормузкия, пише Bloomberg.

Мащабна украинска атака повреди нефтения терминал Шесхарис и потопи танкер в руското черноморско пристанище Новоросийск. Руснаците съобщиха за „отломки“ и разположиха над 50 пожарни машини за справяне с последствията .

Пристанището Новоросийск е ключово за руската петролна търговия, като обработва до 700 000 барела петрол на ден. Терминалът, разположен близо до пристанището, преработва 1,5 милиона барела петрол на ден.

Атаката срещу Украйна и залавянето на танкер от Иран в Ормузкия проток, твърди изданието, са причинили безпокойство на пазара, което напоследък нараства поради затягането на санкциите на САЩ срещу Русия. След седмица, на 21 ноември, новите ограничения най-накрая влизат в сила.

На фона на опасенията, фючърсите на петрола на фондовата борса скочиха с 3%. Преди това цените на петрола отдавна показваха спад от около 14% , тъй като се очаква голям излишък от петрол. Експертите казват, че санкциите и рисковете от украинските удари по руски петролни съоръжения оказват влияние, както и Иран и традиционно засиленото търсене на петрол в края на годината.

Атаката срещу "Шескари": какво е известно

Трябва да се отбележи, че Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна вече потвърди, че в нощта на 14 ноември е бил нанесен удар по военноморската база Новоросийск в Краснодарския край на Руската федерация. Ударите са извършени с украински ракети „Нептун“ и бойни дронове.

Ударът е причинил щети на пристанищната инфраструктура и нефтения терминал Шесхарис , на пускова установка от системата за противовъздушна отбрана С-400 и на склад за ракети. Мащабна експлозия е била последвана от голям пожар.

Руските медии съобщиха, че пристанището Новоросийск спешно е спряло износа на петрол след нощна атака с дрон. В самия град е въведено извънредно положение . Официалните власти не предоставиха потвърждение.

Шесхарис е голям нефтен терминал в пристанището на Новоросийск, собственост на Транснефт и Роснефт. Терминалът обработва 35-40 големи танкера месечно - тоест поне 3,5-4,5 милиона тона суров петрол, или до 20% от руския морски износ.