Blue Origin на Безос успешно приземи ракетата си за многократна употреба

Blue Origin LLC изстреля флагманската си ракета New Glenn в космоса и успешно разположи два космически кораба на НАСА, насочени към Марс, в четвъртък. Това е голям подвиг за компанията, подкрепяна от Джеф Безос, в стремежа ѝ да се конкурира със SpaceX, пише Bloomberg.

BREAKING: Jeff Bezos’ rocket company Blue Origin has just successfully landed its New Glenn rocket booster on a barge in the middle of the ocean — 25 years after its founding — becoming only the second company in history to land a rocket booster after SpaceX (2015).



Holy shit!

Ракетата, висока приблизително 97,5 метра, излетя от стартовата площадка в 15:55 ч. нюйоркско време.

Няколко минути след изстрелването долната степен на ракетата се отдели от горната, която продължи пътуването си до космоса. След това ускорителят на ракетата се спусна обратно на Земята, където задейства двигатели, за да се забави, и кацна на баржа в Атлантическия океан.

От контрола на мисията избухнаха бурни викове и аплодисменти, когато ускорителят се приземи. Безос, основателят на Amazon.com Inc., можеше да бъде видян да стои до главния изпълнителен директор на Blue Origin Дейв Лимп, сред ентусиазираните служители.

„Тук сме, в играта сме, имаме ускорител за многократна употреба и това е само началото“, каза коментаторът на изстрелванията на Blue Origin, Табита Липкин, по време на уебкаста.

Само SpaceX на Илон Мъск е кацал вертикално с ускорител, след като го е изстрелял към орбита.

Няколко минути по-късно Blue Origin разположи два космически кораба, произведени от Rocket Lab Corp., по траектория към Марс, за да проучи как слънчевите ветрове взаимодействат с атмосферата на планетата. Двете сонди ще се отправят към Марс следващата година, когато Земята и Марс са на най-близко разстояние.

Кацането на ускорителя е ключово за целта на Blue Origin да направи New Glenn частично използваем за многократна употреба, като възстановените ракети ще бъдат рециклирани за многократни изстрелвания.

Мисията, наречена Escapade, е вторият полет на New Glenn и първият за НАСА.

Ключов фактор за амбициозните планове на Blue Origin за изследване на космоса, New Glenn изостава с години от графика и се сблъска с по-дълъг от очакваното период на чакане от около девет месеца след първия си полет през януари.

Успешната мисия сега поставя Blue Origin напът да оспори контрола, който SpaceX има върху индустрията за изстрелване. Ракетата Falcon 9 на SpaceX е най-продуктивната ракета-носител в света.

Лимп заяви през януари, че Blue Origin се е стремяла към второ изстрелване до края на пролетта и към общо шест до осем полета през 2025 г.

По време на дебютния полет на New Glenn ракетата достигна орбита, но пропусна планираното кацане на бустера.

Докато Blue Origin изпраща туристи до ръба на космоса и обратно с по-малки ракети, New Glenn ще даде на компанията възможността да доставя космически кораби и сателити в орбита и отвъд нея. Това прави New Glenn ключова за изчистване на 10-милиардния запас от клиентски договори на Blue Origin.

Компанията има и договор с НАСА за изстрелване на астронавти до Луната за мисията Artemis V на агенцията.

New Glenn е част от клас ракети от следващо поколение, включително Vulcan на United Launch Alliance и Ariane 6 на Европейската космическа агенция, които се очертаха като потенциални играчи в индустрията за изстрелвания, но се сблъскаха с трудности при увеличаване на честотата на полетите си в орбита.