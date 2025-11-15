Без „Рубикон“ руснаците „не можеха да влязат в града“: Как елитно руско армейско подразделение успя да обърне хода на битката при Покровск

След две години лесно преследване на руски войници, иновативните и смъртоносни оператори на дронове в Украйна се оказаха обект на нападения от други дронове. Основният им враг е изключително динамичното ново руско подразделение, наречено Рубикон, което използва сложни инструменти и богат арсенал от дронове, за да локализира, проследява и елиминира украинските оператори на дронове, преди те да могат да започнат атаките си, съобщава Digi24.

Дмитро бил на горски път близо до фронтовата линия в Украйна, когато чул ужасяващ звук на прелитащ над главите си боен дрон. Украинският оператор на дрон беше свикнал с подобен вид операции, но досега играеше ролята на ловеца. Този път той е бил целта. Дмитро започнал да бяга, стреляйки с пушката си във въздуха с надеждата да свали дрона, който го преследва.

„Пропуснах, но за щастие мисля, че накарах и него да пропусне.“ „Лесно е да се замени дрон, но е трудно да се замени пилот на дрон“, каза Дмитро. Преди войната той е бил успешен рапър.

Влизането в бой на поделение „Рубикон“ доведе до мрачен обрат на ситуацията на дигиталното бойно поле, обезсилвайки едно от най-големите тактически предимства, които Украйна имаше във войната срещу Русия.

Рубикон „е нашият основен проблем“

Успехът на операция „Рубикон“ оказа още по-голям натиск върху украинската армия, която вече беше в неизгодно положение спрямо руската армия по отношение на броя на войниците и наличните ресурси.

Рубикон „е основният ни проблем“, каза Артьом Карякин, украински войник, сражаващ се в Донецк, близо до Покровск, град, който изглежда е все по-близо до това да бъде завладян от руснаците след година на непрекъснати боеве и тежки загуби .

„Ако руснаците нямаха толкова добри оператори на дронове, техните пехотинци нямаше да могат да проникнат в града“, каза Карякин. „Сега е много опасно да си оператор на дрон.“

Според Роб Лий, който работи за Института за изследвания на външната политика във Филаделфия, звеното „Рубикон“ разполага с около 5000 души и огромни ресурси. Вместо да нанася удари по украински войници на фронтовата линия, елитното подразделение на Русия се опитва да елиминира колкото се може повече украински пилоти на дронове и да унищожи снабдителните линии на украинската армия, дори на 10 километра зад фронтовата линия.

Атаките с дронове вече са причина за 70% до 80% от жертвите на украинския фронт.

„Това е нещо повече от просто съоръжение; това е център за разработване на всякакви безпилотни системи“, каза Лий за Рубикон, който също играе важна роля в обучението на други подразделения за дронове в руската армия.

„Това включва научноизследователска и развойна дейност, анализ, разработване на тактики, техники и процедури. Украинските подразделения често казват, че са видели качествени подобрения, след като (операторите на дронове) са били обучени от Рубикон“, обясни Лий.

В много отношения „Рубикон“ действа напълно различно от останалата част от руската армия, която често действа като неорганизирана тълпа, трудно адаптираща се към променящите се условия на бойното поле. Според анализатори, във войната в Украйна атаките с дронове вече са причина за между 70% и 80% от жертвите, понесени от двете армии.

След като открият мястото, където се крият украинските военни оператори на дронове, Рубикон започва атаки за елиминирането им или изпраща координатите на целта на руските военновъздушни сили. „Това е игра на котка и мишка, а физиката е реферът“, каза Том Уитингтън, експерт по електронна война в института RUSI в Лондон.

Преди Рубикон да се включи в битката, „беше като ваканция за нас“

„Те имат много хора, което означава, че могат да работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата“, каза „Зумер“, украински войник от малко звено за оператори на дронове близо до Покровск.

„Те могат да сменят отборите на всеки пет часа, могат да си почиват. За нас е по-трудно, защото нямаме много хора, които да се редуват през цялото време, а и все още трябва да спим.“ Преди Рубикон да влезе в битката при Покровск, „за нас беше като ваканция“, каза още „Zoomer“.

Подразделение, към което принадлежи украинският пилот на дрон Дмитро, е въвело няколко мерки за безопасност, за да направи максимално трудно откриването му от страна на Рубикон. Според Дмитро, новите правила са прости:

„Бъдете смирени, мълчете, маскирайте позицията си и не се движете, освен ако не е необходимо.“

„Може би ми се иска да се поразходя малко, имам 20 минути и ми е добре? Не, не, не. Това е наистина лоша идея, нали? Най-добре е да си стоим в окопите и да гледаме Instagram“, каза Дмитро.