Мистерията 3I/Atlas - ледена комета или извънземен космически кораб, какво всъщност приближава Земята

NASA не е съгласна, но Ави Лоеб, астрофизик от Харвард, обичан от холивудските знаменитости, казва, че междузвездната скала е толкова необичайна, че може да е междугалактически космически кораб Лоуб каза, че 3I/Atlas има аномалии и че се надява да е нещо по-добро от скала, пише The Times.

3I/Atlas е обект с размерите на град, широк 5 км, който в момента преминава през нашата Слънчева система. Докато повечето астрономи смятат, че 3I/Atlas е много голяма комета, Лоеб има различна теория. Според него има някои аномалии, които го правят необичаен и странен.

Той каза:

„Моята теза е, че не знаем със сигурност каква е нейната същност. И, знаете ли, тя е или много необичайна скала, ледена скала, каквато никога не сме виждали, различна от кометите, които намираме в Слънчевата система, или може да е технологичен артефакт или космически кораб.“

Той коментира още, че има между 30 и 40 процента вероятност кометата да е от извънземен произход, като изтъкна, че тя има необичайни характеристики. Лоеб посочи това, което описва като „негравитационно ускорение“ и изглежда „по-синьо от Слънцето“, когато е наблюдавано от телескопи, минаващи близо до Марс.

„Ако видим, например, че обектът се е разпаднал на парчета или че свойствата на струите са естествени... те са подобни на това, което очакваме от изпаряването на кометите, тогава това е естествена комета и това е всичко“, призна той. „Ако обаче видим, че струите имат свойства, които са необичайни за естествена комета и приличат на това, което бихме очаквали от технологичен двигател... тогава това ще стане много интересно.“

Мнозина очакваха 3I/Atlas да се разпадне близо до Слънцето в четвъртък тази седмица, а според Лоеб ще разберем повече, когато се приближи до Земята, на относително скромните 170 милиона мили, точно преди Коледа.

Сред критиците на Лоеб е професор Брайън Кокс, физик, занимаващ се с наблюдение на звездите, и водещ в Би Би Си. Кокс казва, че макар кометата да е забележителна – не на последно място защото е оцеляла седем и половина милиарда години и следователно е реликва от времето преди съществуването на Земята – теорията на Лоеб е малко повече от „глупости“. Лоеб, от своя страна, казва, че Кокс е коментатор, който вече не се занимава с наука, а е направил професия от „говоренето за това, което правят другите“, но не и от „извършването на работата“.

Въпреки всички доказателства, че извънземна инвазия е малко вероятна, 3I/Atlas продължава да предизвиква спекулации, особено сред конспиративни теоретици като Роган. Когато спирането на федералното правителство в САЩ съвпадна с явната неспособност на НАСА да публикува каквито и да било данни за 3I/Atlas, тълпата избухна в протести.

Лоеб призна, че шумотевицата около гигантската скала е предизвикала интерес към Космоса, като е получил писма от фенове, от знаменитости, от деца и дори от техника, който му е поправил съдомиялната машина. Той каза, че този безпрецедентен обществен интерес трябва да се използва, за да се инвестира повече в космическите изследвания.

„Надяваме се да съберем данни за милиони обекти в небето и да разберем с помощта на изкуствен интелект дали някой от тях може да е извънземен, технологичен обект“, каза Лоуб за най-новото си начинание – модерна обсерватория „Галилео.

Той залага на това, че извънземен живот ще бъде открит в следващите пет години, и се надява да събере данни за множеството обекти в небето.