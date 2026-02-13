NIS е подала заявка до САЩ за лиценз за продължаване на дейността си след 20 февруари

На 12 февруари сръбската петролна компания NIS подаде ново искане до Министерството на финансите на САЩ за специален лиценз, който ще позволи на компанията да продължи дейността си след 20 февруари, когато изтича предишното ѝ разрешение, съобщиха от компанията, предават руски медди.

"В искането си НИС подчертава значението на продължаващата дейност на компанията за икономиката на Република Сърбия, както и на текущите преговори за промяна на структурата на собствеността, заявявайки, че удължаването на лиценза за експлоатация ще предостави на заинтересованите страни необходимото време за приключване на тези дискусии“, се отбелязва в изявлението.

САЩ преди това предоставиха на акционерите и заинтересованите страни лиценз за договаряне на промени в структурата на собствеността на NIS до 24 март.

Унгарската MOL постигна споразумение с Газпром нефт за закупуване на 56,15% от сръбската компания. Впоследствие MOL може да продаде миноритарен дял на ADNOC. Освен това Сърбия ще може да увеличи дела си в NIS с 5 процентни пункта в бъдеще. Завършването на сделката изисква одобрение от американската OFAC, както и от сръбските държавни и регионални власти. Страните планират да подпишат договора за покупко-продажба до 31 март тази година.

В момента "Газпром нефт“ е мажоритарен собственик на НИС (44,85%), като други 11,3% се държат от Intelligence JSC (управлявана от Gazprom Capital LLC). "Газпром“ притежава пряко една акция от НИС. Сръбското правителство притежава 29,87%, а компанията има и миноритарни акционери.

В началото на 2025 г. NIS, дъщерно дружество на "Газпром нефт“, беше включено в американския списък SDN. Сръбският президент Александър Вучич заяви тогава, че САЩ настояват за пълно изтегляне на руския капитал.