Доклад на тайните служби: Русия е произвела 7 000 000 ракети за война с НАТО, колко време има Европа?

Реорганизацията на руската армия, базирана на подразделения за дронове и значително производство на боеприпаси, сигнализира, че Путин се готви за бъдещи мащабни конфликти, според анализатори от естонските разузнавателни служби

Годишната оценка на Естонската служба за външно разузнаване подчертава, че Москва бързо развива военните си способности, главно за да противодейства на подобренията в европейската сигурност, пише Newsweek.

Но анализът на риска на балтийската държава беше по-малко тревожен от предупрежденията, отправени от генералния секретар на НАТО Марк Рюте и други европейски лидери през 2025 г. за евентуална руска атака в близко бъдеще.

Според доклад на естонското разузнаване, не се очаква Русия да атакува която и да е държава членка на НАТО през следващите две години, отчасти поради усилията на Европа за бързо укрепване на отбраната си през последните години.

„Русия няма намерение да атакува военно Естония или която и да е друга държава от НАТО през 2026 г. – вероятно ще стигнем до подобна оценка догодина, тъй като Талин и Европа предприеха стъпки, за да принудят Кремъл много внимателно да пресметне какво може да рискува, ако изобщо може да опита нещо“, се казва в доклада.

Руският военно-промишлен комплекс, въпреки че е засегнат от санкциите, продължава да расте значително, отбелязва естонският доклад. От 2021 г. насам производството на артилерийски боеприпаси в страната се е увеличило 16 пъти, от общо производство от 400 000 до седем милиона снаряда, минохвъргачки и ракети.

През 2025 г. компаниите са произвели 3,4 милиона артилерийски снаряда, 800 000 боеприпаса за танкове и бойни машини на пехотата, 2,3 милиона минохвъргачки и 500 000 ракети за системи за многократно изстрелване.

Освен вътрешното производство, Москва е внесла 7 милиона ракети от съюзници, включително Северна Корея и Иран, от 2023 г. насам.

Руската армия се фокусира върху атаки с дронове във въздуха, в морето и на сушата в бъдеща война

Миналата година естонската разузнавателна служба оценила цената на придобиването на 1 трилион рубли (12,6 милиарда долара), което остава ниско в сравнение с производството на боеприпаси в западните страни.

Една тенденция, подчертана в естонския доклад, е как Русия все повече адаптира въоръжените си сили за война с дронове.

Въз основа на внедряването на дронове във всички видове въоръжение, естонските разузнавателни служби предупредиха, че страните трябва да очакват Русия да разположи тези оръжия масово във въздуха, в морето и на сушата.

„В случай на конфликт държавата трябва да е готова да се бори с противник, използвайки голям брой безпилотни системи на стратегическо, оперативно и тактическо ниво във всички области, едновременно на цялата територия на Естония“, се казва в доклада.

Естонски анализатори подчертаха новосъздадените подразделения за атакуващи дронове на руския флот, планирани да бъдат интегрирани във всички негови флоти, включително Балтийския флот и Каспийската флотилия.

„Тези безпилотни военноморски бойни машини ще подобрят съществуващите възможности на Русия в областта на разузнаването, военноморските атаки, непрякия огън и прецизните удари в непосредствена близост до Естония“, заключава оценката.

В този контекст балтийската държава укрепва своите възможности за безпилотни системи, като планира да осъществи мащабна интеграция в рамките на своите отбранителни сили през следващите години.

По-рано този месец страната обяви, че NIB, банка, която финансира проекти в полза на скандинавско-балтийския регион, е отпуснала заем от 11,4 милиона евро за финансиране на ново звено за дронове в Центъра за приложни изследвания в Талин.

Целта на новия отдел ще бъде да осигури лаборатории за тестване и производство на въздушни, наземни и военноморски дронове.