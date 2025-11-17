Новата надпревара във въоръжаването на Запада: Продажба на мир, за да се купи война

През 1958 г. британският премиер Харолд Макмилан отбелязва, че „челюст, челюст е по-добре от война, война“. Той има предвид, че говоренето е за предпочитане пред битката.

Макмилан познаваше реалностите както на дипломацията, така и на военните действия: той беше тежко ранен като войник в Първата световна война, а като министър-председател трябваше да се бори с ядрените заплахи на Студената война, включително най-важната от които беше Кубинската ракетна криза, пише европейското издание на Politico.

Джон Ф. Кенеди, президентът на САЩ по време на този почти катастрофален епизод на атомно овладяване на ръба на войната, също разбираше стойността на дипломатическите канали, както и бруталността на конфликта: Той сериозно контузи гърба си, докато служи във ВМС на САЩ през 1943 г.

Андрю Мичъл, бивш министър в британското правителство, се тревожи, че мъдростта на лидери като Кенеди и Макмилан, придобита от войната, е избледняла от паметта точно когато е най-необходима.

„Светът е забравил уроците от Първата световна война, когато милиони хора бяха изклани, а поколението на нашите дядовци каза, че не можем да позволим това да се случи отново“, каза той.

Една школа в академичната теория твърди, че войните, определящи епохата, се повтарят приблизително на всеки 85 години, тъй като поколенията губят от поглед трудно спечеления опит на своите предци. Това би означавало, че би трябвало да очакваме друга по всяко време.

И все пак, според Мичъл, дори когато доказателствата, че светът се движи в грешна посока, се увеличават, правителствата са загубили от поглед стойността на „общуването“.

Ерозията на дипломатическия инстинкт се проявява не само в реториката, но и в бюджетите.

Индустриализираният Запад бързо намалява инвестициите в мека сила – съкращавайки чуждестранната помощ и свивайки дипломатическите мрежи – дори когато пренасочва ресурси към отбрана.

Никога след края на Студената война военните разходи не са се увеличавали толкова бързо, колкото през 2024 г., когато те се повишиха с 9,4%, достигайки най-високия общ размер в световен мащаб, регистриран някога от Стокхолмския международен институт за изследване на мира.

За разлика от това, отделен доклад на базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие установи 9-процентен спад в официалната помощ за развитие през същата година сред най-богатите донори в света. ОИСР прогнозира съкращения от поне още 9 процента и потенциално до 17 процента тази година.

„За първи път от близо 30 години Франция, Германия, Обединеното кралство и Съединените щати намалиха своята ОПР през 2024 г.“, се казва в проучването на ОИСР . „Ако продължат с обявените съкращения през 2025 г., това ще бъде първият път в историята, в който и четирите държави ще съкратят ОПР едновременно в продължение на две последователни години.“

Дипломатическият корпус също се свива, като президентът на САЩ Доналд Тръмп задава тона, като съкращава работни места в Държавния департамент на САЩ.

Глобалните данни са трудни за намиране и така или иначе бързо остаряват; едно от най-обширните проучвания е базирано на данни от 2023 г. Но властите в Холандия, Обединеното кралство и централата на Европейския съюз са сред тези, които предупредиха, че техният дипломатически персонал е изправен пред съкращения.

Анализаторите се опасяват, че тъй като индустриализираните икономики обръщат гръб на помощта и дипломацията за изграждане на армиите си, враждебни и ненадеждни държави като Русия, Китай и Турция ще се намесят, за да запълнят празнините в тези мрежи на влияние, обръщайки някога приятелски настроени държави в Африка и Азия срещу Запада.

И това, предупреждават те, рискува да направи света много по-опасно място. Ако геополитическите приоритети на правителствата функционират като пазар, тенденцията е ясна: Много лидери са решили, че е време да продадат мир и да купят война.

Продаваме мир, купуваме война

Военните разходи се увеличават в световен мащаб. Китайският бюджет за отбрана, втори по големина след този на САЩ, е нараснал със 7% между 2023 и 2024 г., според SIPRI. Военните разходи на Русия са се увеличили с 38%.

Подтикнати отчасти от опасенията на европейските страни, че Тръмп може да се откаже от съюза им, членовете на НАТО се споразумяха през юни за нова цел за изразходване на 5% от брутния вътрешен продукт за отбранителна и охранителна инфраструктура до 2035 г. Американският президент – в ролята на „татко“ – беше достатъчно доволен, че неговите по-малки партньори отвъд Атлантика ще плащат за тях.

В действителност, надпреварата за превъоръжаване предшества завръщането на Тръмп в Белия дом.

Войната в Украйна направи изграждането на военни сили спешен приоритет за тревожните северно- и източноевропейски държави, живеещи в сянката на Русия на президента Владимир Путин. Според SIPRI военните разходи в Европа са се увеличили със 17% през 2024 г., достигайки 693 милиарда долара - преди Тръмп да се завърне на поста си и да поиска НАТО да подобри играта си. От 2015 г. насам бюджетите за отбрана в Европа са се увеличили с 83%.

Един от аргументите за приоритизиране на отбраната пред финансирането на помощ или дипломацията е, че военната мощ е мощен възпиращ фактор срещу потенциални нападатели. Както председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го заяви, когато обяви плана си за превъоръжаване на Европа през март: „Това е моментът за мир чрез сила.“

Някои от критиците на фон дер Лайен твърдят, че надпреварата във въоръжаването неизбежно води до война - но историята не потвърждава това, според Грег Кенеди, професор по стратегическа външна политика в Кингс Колидж Лондон. „Оръжията не убиват. Правителствата убиват“, каза той. „Проблемът е, че има правителства, които са готови да използват военна сила и да убиват хора, за да постигнат целта си.“

В идеалния случай силната армия би вървяла ръка за ръка с така наречената мека сила под формата на стабилни дипломатически и чуждестранни мрежи за помощ, добави Кенеди. Но ако Европа трябва да избира, първо трябва да възстанови изчерпаната си твърда сила, каза той. Рискът за мира се крие в това как противниците на Запада – като Китай – биха могли да реагират на нова надпревара във въоръжаването.

Малко сериозни политици в Европа, Обединеното кралство или САЩ оспорват необходимостта от военни инвестиции в днешната епоха на нестабилност и конфликти. Въпросът, когато държавните бюджети са ограничени, е как да се финансират тези инвестиции.

И тук вторият мандат на Тръмп зададе тона. В рамките на няколко дни след встъпването си в длъжност, президентът на САЩ замрази милиарди долари чуждестранна помощ. А през февруари той обяви, че ще съкрати 90% от договорите на Американската агенция за международно развитие. Ходът – обявен за част от войната на Тръмп срещу „пробудените“ – опустоши хуманитарните неправителствени организации, много от които разчитаха на американско финансиране, за да извършват работа в някои от най-бедните части на света.

Според една оценка, само съкращенията на помощите от Тръмп биха могли да причинят 14 милиона преждевременни смъртни случая през следващите пет години, една трета от които деца. Това е решение, което според критиците на Тръмп няма да бъде забравено на места като Субсахарска Африка, дори преди да влязат в сила съкращенията от други големи донори като Германия и Обединеното кралство.

В Лондон британският лидер Киър Стармър и екипът му се бяха подготвили за вихрушката от завръщането на Тръмп, като разработиха стратегия, насочена към апелиране към личния интерес на американския лидер, а не към ценности, за които не бяха сигурни, че той споделя.

Докато Стармър се готвеше да посети Белия дом, той и екипът му измислиха план да поласкаят Тръмп с безпрецедентната чест на второ държавно посещение във Великобритания. В опит да предотврати рязък разрив между САЩ и Украйна, Стармър също така се опита да покаже, че Великобритания приема сериозно Тръмп относно необходимостта Европа (включително Великобритания) да плаща за собствената си отбрана.

В навечерието на пътуването си до Вашингтон през февруари, Стармър обяви, че ще увеличи разходите за отбрана - както Тръмп беше поискал от съюзниците - и че ще плати за това отчасти чрез намаляване на бюджета на Обединеното кралство за чуждестранна помощ от 0,5% от брутния национален доход на 0,3%.

За левоцентристки лидер като Стармър, чиито предшественици от Лейбъристката партия Гордън Браун и Тони Блеър отстояваха моралното задължение да се харчат големи суми за външно развитие, това беше мъчителна промяна на посоката.

„Това не е съобщение, което с удоволствие правя“, обясни той. „Реалностите на нашата опасна нова ера обаче означават, че отбраната и националната сигурност на страната ни винаги трябва да са на първо място.“

Правителството на САЩ приветства хода на Стармър като „силна стъпка от траен партньор“.

Но Стармър се завърна у дома, за да се разбунтува по политически причини. Неговият министър на международната помощ Анелиз Додс подаде оставка, предупреждавайки Стармър, че решението му ще „лиши отчаяните хора от храна и здравни грижи, което ще навреди дълбоко на репутацията на Обединеното кралство“.

Тя изрази съжаление, че Великобритания изглежда „следва поредицата от съкращения на средствата за USAID, предложени от президента Тръмп“.

Лесни мишени

В последвалите месеци други големи европейски правителства направиха подобни изчисления, като някои посочваха Обединеното кралство като знак, че времената са се променили. За правителствата, лишени от пари в ерата на тръмписткия национализъм, чуждестранната помощ е лесна мишена за спестявания.

Обединеното кралство някога е било световен лидер в областта на чуждестранната помощ и пример за хуманитарните агенции, като е закрепило в закона ангажимента си да изразходва 0,7% от брутния национален доход за официална помощ за развитие, според Мичъл, бившият министър от кабинета, отговарящ за политиката. „Но сега Великобритания е цитирана в Германия с думите: „Е, британците намаляват парите си за развитие, ние можем да направим същото.“

В Швеция бюджетът за отбрана се очаква да се увеличи с 18 процента между 2025 и 2026 г., в рамките на план, който правителството определи като „исторически“ инвестиционен план. „Съществуващата ситуация със сигурността е по-сериозна, отколкото е била през последните няколко десетилетия“, заяви шведското министерство на отбраната, „а Русия представлява многоизмерна заплаха“.

Но бюджетът на Швеция за международно сътрудничество за развитие , който миналата година беше около 4,5 милиарда евро, ще спадне до 4 милиарда евро до 2026 г.

В задлъжнялата Франция по-рано тази година бяха обявени планове за намаляване на бюджета за официална помощ за развитие (ОПР) с около една трета, въпреки че решенията за разходите бяха провалени от задълбочаваща се политическа криза, която досега не позволяваше на страната да приеме бюджет. Парите за отбрана трябваше да се увеличат драстично, въпреки цялостния натиск върху публичните финанси на Франция.

Във Финландия, която споделя 800-километрова граница с Русия на Путин, бюджетът за развитие също намаля, докато разходите за отбрана избегнаха съкращения.

Министърът на развитието на страната Виле Тавио, от крайнодясната популистка партия „Финландци“, казва, че съкращенията са дали шанс за цялостно преосмисляне на помощта. Вместо да финансира хуманитарни програми, той иска да даде възможности на частния бизнес да инвестира в създаването на работни места в по-бедните страни. Това, според него, ще помогне да се предотврати насочването на млади хора към Европа като нелегални мигранти.

„Ако нямат работа, страните ще станат нестабилни и младите хора ще се радикализират. Някои от тях ще започнат да се опитват да стигнат до Европа“, каза той. „Това е пълна печеливша ситуация за всички, ако можем да помогнем на развиващите се страни да се индустриализират и да създадат работните места, от които се нуждаят.“

Не всички страни съкращават разходите си. Ирландия планира да увеличи бюджета си за официална помощ за развитие (ОПР), докато Дания обеща да продължи да харчи 0,7% от брутния си национален доход за чуждестранна помощ, дори когато увеличава инвестициите в отбрана.

Но Ирландия се радва на завиден икономически растеж през последните години, а Дания ще плати за своите приоритети в разходите, като повиши възрастта за пенсиониране до 70 години. Във всеки случай, това не са гигантски икономики, които могат сами да поддържат репутацията на Европа като суперсила с мека сила.

Съкращения на персонал

Оттеглянето от чуждестранна помощ е само част от по-широко оттегляне от самата дипломация. Някои богати западни държави намалиха дипломатическия си корпус, дори затвориха посолства и бюра.

Отново, Америка на Тръмп предоставя най-драматичния пример . През юли Държавният департамент на САЩ уволни над 1300 служители, сред които служители на външната служба и държавни служители.

В очите на европейските чиновници, които наблюдават отдалеч, администрацията на Тръмп просто не изглежда да се интересува от поддържането на установени отношения с останалата част от света.

Според системата за проследяване на посланици на Американската асоциация за външна служба , 85 от 195 позиции за американски посланици са били вакантни към 23 октомври. Част от това отразява забавянията в потвърждението в Сената на САЩ, но девет месеца след като е на поста, администрацията дори не е номинирала кандидати за повече от 60 от свободните позиции.

Резултатът е система, разтегната до точката на пречупване, като някои от най-високопоставените служители вършат повече от една работа. Марко Рубио, държавният секретар, все още изпълнява едновременно функциите на съветник по националната сигурност на Тръмп (и освен това е назначен да ръководи националния архив).

С ключови постове, оставени отворени, Тръмп се обърна към лоялисти. Вместо да се възползва от някогашния богат дипломатически опит на Америка, президентът изпрати приятеля си Стив Уиткоф, адвокат и инвеститор в недвижими имоти, да преговаря лично с Путин и да действа като негов пратеник в Близкия изток.

В Брюксел служители на ЕС са ужасени от липсата на разбиране от страна на Виткоф за сложността на руско-украинската война. Един висш европейски служител, пожелал анонимност, за да говори откровено по дипломатически въпроси, заяви, че нямат никаква увереност, че Виткоф може дори да предава съобщения между Москва и Вашингтон надеждно и точно.

Това е отчасти причината европейските лидери да са толкова склонни да говорят директно с Тръмп, колкото е възможно по-често и с възможно най-много от тях да присъстват, каза високопоставеният европейски служител.

И докато дипломатическият корпус на Вашингтон е изпразнен пред очите на всички, други правителства на Запад следват примера на Тръмп, само че по-тихо.

Британските дипломати са изправени пред съкращения на персонала от 15 до 25 процента.

Нидерландия намалява бюджета си за чуждестранни мисии с 10 процента (като същевременно засилва отбраната) и планира да затвори поне пет посолства и консулства, като е вероятно още да последват примера.

Дори водещият външен департамент на ЕС - Европейската служба за външна дейност, ръководена от бившия премиер на Естония Кая Калас, ястреб на Русия - намалява мрежата си от задгранични офиси.

Промените, които Politico разкри през май, се очаква да доведат до съкращаване на 10 делегации на ЕС и загуба на работа от 100 до 150 местни служители.

„Европейската дипломация остава на заден план пред приоритети като граничния контрол и отбраната, на които се отпускат увеличени бюджетни средства“, каза служител на ЕС. Според източника, ЕС не „съкращава дипломацията“, а „ресурсите отиват другаде“.

В частни разговори дипломати и други длъжностни лица в Европа признават, че са дълбоко обезпокоени от тенденцията за намаляване на дипломатическия капацитет, докато военните бюджети се увеличават рязко.

„Всички трябва да се тревожим за това“, каза един от тях.

Челюст-челюст или война-война?

Мичъл, бившият министър на британския кабинет, предупреди, че ускоряващото се преминаване от помощ към оръжия рискува да завърши с катастрофа.

„Във време, когато наистина се нуждаете от международната система... имате масово възраждане на тесния национализъм, по начин, който някои хора твърдят, че не сте виждали отпреди 1914 г.“, каза той.

Мичъл, който беше министър на международното развитие на Обединеното кралство, докато неговата Консервативна партия не загуби властта миналата година, заяви, че съкращаването на помощта за отбрана е „ужасна, ужасна грешка“. Той твърди, че меката сила е много по-евтина и често по-ефективна от твърдата сила сама по себе си. „Развитието толкова често е другата страна на монетата на отбраната“, каза Мичъл. То помага за предотвратяване на войни, прекратяване на боевете и възстановяване на нациите след това.

Много посланици, длъжностни лица, дипломати и анализатори, интервюирани за тази статия, са съгласни. Прагматичната цел на дипломатическите мрежи и програмите за развитие е да изградят съюзи, на които може да се разчита във времена на трудности.

„Всеки войник ще ви каже, че реагирането на международни кризи или международни заплахи не е само въпрос на военни действия“, каза Ким Дарок, която е била британски посланик в САЩ и съветник по националната сигурност на Обединеното кралство. „Става въпрос и за дипломация, както и за наличието на интегрирана стратегия, която обхваща както вашата международна стратегия, така и вашия военен отговор, когато е необходимо.“

Хаджа Лахбиб, европейският комисар, отговарящ за огромната програма на ЕС за хуманитарна помощ, твърди, че е „напълно“ фалшива икономическа мярка да се съкращава помощта за финансиране на военни бюджети. „Вече имаме 300 милиона души, зависими от хуманитарна помощ. Имаме все повече и повече война“, каза тя пред Politico.

Цялата система за многостранна помощ се „разтърсва“ в резултат на политически атаки и съкращения на финансирането, каза тя. Опасността е, че ако тя се провали, това ще предизвика нова нестабилност и масова миграция. „Връзката е доста порочна, но ако не помагаме на хората там, където са, те ще се преместят – това е очевидно – за да намерят начин да оцелеят“, каза Лахбиб. „Отчаяните хора са по-склонни да бъдат насилствени, защото просто искат да спасят живота си, да спасят семейството си.“

Държавите, които съкращават програмите си за работа с обществеността, също са изправени пред плащането на политическа цена в дългосрочен план. Когато богато правителство затвори посолството си или намали помощта за страна, нуждаеща се от помощ, тази връзка страда, потенциално трайно, според Сиприен Фабр, специалист по политика, който изучава мира и нестабилността в ОИСР.

„Държавите помнят кой остана и кой си тръгна“, каза той.

Освобождаването на терена разчиства място за появата на съперници. Турция увеличи дипломатическото си присъствие в Африка от 12 посолства през 2002 г. до 44 през 2022 г., каза Фабр. Русия и Китай също се възползват от оттеглянето на Европа от континента. „Глобалният войнствен наратив вижда големите оръжия и големите червени копчета като единствените характеристики на властта“, каза Фабр.

Политиците са склонни да виждат „мекото“ в „меката сила“, добави той. „Осъзнаваш, че не е мека, когато я загубиш.“

Николас Винокур допринесе за този материал.