Лидерът на една от най-могъщите наркобанди в Еквадор е заловен в Испания

Лидерът на една от най-големите наркобанди в Еквадор е заловен в операция с участието на испанската полиция, съобщи президентът на Еквадор Даниел Нобоа, цитиран от Би Би Си.

Уилмер „Пипо“ Чавария, шефът на „Лос Лобос“, е бил задържан в град Малага, според испанската национална полиция.

Президентът Нобоа заяви, че Чавария е инсценирал собствената си смърт, променил самоличността си и се е укрил в Европа, като е продължил да контролира престъпните операции в Еквадор, включително незаконен добив на полезни изкопаеми и поръчване на убийства.

През 2021 г. семейството му заяви, че е починал от сърдечен удар вследствие на Covid.

Както Еквадор, така и САЩ са определили „Лос Лобос“ (Вълците) като терористична организация.

В публикация в социалната мрежа X еквадорският министър на вътрешните работи Джон Раймберг, който заяви, че е в Испания с полицията, каза, че залавянето на Чавария е „исторически ден“ за страната му.

MÁXIMO NARCOTRAFICANTE FINGIÓ SU MUERTE PARA ASEGURARSE IMPUNIDAD, PERO EN ESTE GOBIERNO. EL MENSAJE ES DIRECTO Y NO DEJA DUDAS, DONDE SE ESCONDAN, IREMOS POR ELLOS Y LOS VAMOS A ENCONTRAR.



Hoy, me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país… pic.twitter.com/23rfQT0Gol — John Reimberg (@JohnReimberg) November 16, 2025

„Лос Лобос“ се оценява, че има 8000 членове и е една от най-мощните престъпни организации в Еквадор.