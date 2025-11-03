Карта показва първия тест на ядрена ракета на САЩ (СНИМКА)

Съединените щати са насрочили първия си тест на междупланетна балистична ракета (ICBM) с ядрена способност, но без бойна глава, след като президентът Доналд Тръмп нареди възобновяване на изпитанията, съобщава карта на Newsweek.

Представители на Newsweek са се обърнали към U.S. Air Force Global Strike Command, която отговаря за американските ICBM ракети и ядрени бомбардировачи, за коментар.

Миналата седмица Тръмп обяви в социалните мрежи, че е наредил на Министерството на отбраната да започне незабавно тестове на ядрено оръжие, като посочи, че Русия и Китай – основните ядрени конкуренти на САЩ – продължават да тестват своите арсенали.

Министърът на енергетиката Крис Райт уточни, че тестовете няма да включват реални детонации. Вместо това ще бъдат проверени всички други компоненти на ядрено оръжие, за да се уверят, че те могат да предизвикат атомна експлозия при нужда.

Американската армия редовно тества флота си от ICBM ракети, които са част от ядрения триад с подводници и бомбардировачи, няколко пъти годишно, за да гарантира тяхната безопасност, ефективност и стратегическа готовност.

Според Марко Лангбрук, преподавател по аерокосмическо инженерство в Технологичния университет на Делфт в Нидерландия, предстоящият тест на ракета Minuteman III ще се проведе между сряда и четвъртък. Ракетата ще бъде изстреляна от Vandenberg Space Force Base в Калифорния и ще достигне Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site на атола Кваджелейн в Маршаловите острови, преминавайки през пет определени зони за разпадане на бойни елементи.

Ако планът се потвърди, траекторията ще бъде подобна на теста през май, когато безбойна ракета с един възвръщаем елемент, предназначен за бойна глава, прелетя около 4 200 мили след изстрелване от Калифорния. Това ще е и вторият тест на американските ядрени сили след септември, когато подводница изстреля четири ракети Trident II D5 в Атлантическия океан край Флорида.

Според Nuclear Information Project на Федерацията на американските учени, ВВС на САЩ разполагат с 400 ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с обсег над 6 000 мили. Всяка ракета обикновено носи една бойна глава, но технически може да бъде оборудвана с две или три.

Проектът уточнява, че тестовете на Minuteman III са планирани и не се провеждат в отговор на външни събития. В прессъобщение за теста през май Air Force Global Strike Command отбеляза, че това е „рутинно и периодично“ събитие и е част от над 300 подобни теста, проведени досега, като не е свързано с текущите международни събития.