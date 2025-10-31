„Томахоук“ за Украйна? Пентагонът каза "да", решението е на Тръмп

Пентагонът е одобрил предложението за предоставяне на Украйна на далекобойни ракети „Томахоук“, след като е преценил, че подобен ход няма да навреди на американските стратегически запаси. Окончателното политическо решение обаче е оставено на президента Доналд Тръмп, съобщават източници от САЩ и Европа, пише CNN.

По време на срещата си по-рано този месец с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, Тръмп заяви, че „не би искал да предоставя ракети, от които САЩ може да имат нужда за собствената си защита“.

Малко преди тази среща Обединеният комитет на началник-щабовете е уведомил Белия дом за оценката си, според която предоставянето на „Томахоук“ няма да застраши националната сигурност на САЩ. Зеленски настояваше за тези ракети, за да може Украйна да поразява цели дълбоко в руска територия, включително петролни и енергийни обекти. Ракетите „Томахоук“ имат обсег от около 1600 километра.

Европейските съюзници на Вашингтон са приели новината с облекчение, тъй като виждат по-малко пречки пред предоставянето на оръжието. Няколко дни преди срещата Тръмп дори бе заявил, че „САЩ имат много Томахоук, които биха могли да дадат на Украйна“.

Изненадващо обаче, по време на работния обяд със Зеленски в Белия дом, американският президент промени позицията си, като обяви, че „САЩ се нуждаят от тези ракети“ и в частен разговор е казал, че няма да ги предостави – поне засега.

Решението му дойде след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, който го предупредил, че евентуални удари с „Томахоук“ могат да достигнат големи руски градове като Москва и Санкт Петербург и ще нанесат щета на двустранните отношения, без да променят значително ситуацията на фронта.

Въпреки това Тръмп не изключва напълно възможността за предоставяне на ракетите и администрацията вече е изготвила план, който позволява бързо одобрение и доставка, ако президентът промени решението си.

Американските военни все още обсъждат как Украйна би могла да използва ракетите, тъй като те обикновено се изстрелват от кораби или подводници, а украинският флот е почти унищожен. Възможен вариант е използването на наземни пускови установки, разработени от морската пехота и армията на САЩ.

Европейски представители смятат, че Украйна би могла да намери решение, дори и без предоставени пускови системи – както вече е направила, когато инженерите ѝ адаптираха британските ракети „Storm Shadow“ към съветските самолети от 80-те години.

В публикация в платформата X (Twitter) тази седмица Зеленски заяви, че Украйна ще разшири своята далекобойна огнева мощ до края на годината, за да сложи край на войната „при справедливи условия“.

„Глобалните санкции и нашите прецизни удари се синхронизират, за да приключим тази война при справедливи условия за Украйна. Всички цели за дълбок удар трябва да бъдат напълно осигурени до края на годината“, написа той.