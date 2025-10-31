ФБР предотврати терористичен атентат в САЩ

Директорът на ФБР Кристофър Пател съобщи в социалната мрежа X, че е осуетен потенциален терористичен заговор в Съединените щати, пише CBS News.

„Тази сутрин ФБР предотврати възможна терористична атака и арестува няколко лица в Мичиган, обвинени в заговор за извършване на насилствено нападение по време на уикенда за Хелоуин“, написа Пател.

Той добави, че „ще последват повече подробности“ по случая и благодари на служителите на ФБР и другите сили за сигурност, които работят денонощно за защита на страната.