Доналд Тръмп нареди незабавни ядрени тестове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че би било „уместно“ страната му отново да започне изпитания на ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили, съобщи Ройтерс.

Той направи изявлението пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския лидер Си Цзинпин.

По думите му, локациите за тестовете ще бъдат определени по-късно, а Министерството на отбраната вече е получило заповед да започне подготовката за нови изпитания.

Заявлението на Тръмп идва на фона на засилваща се ядрена надпревара – само ден по-рано руският президент Владимир Путин съобщи, че Русия е тествала торпедо с ядрено задвижване, а през уикенда Москва обяви завършването на изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор „Буревестник“.