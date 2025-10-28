Ключова група от избиратели на Тръмп е недоволна от плановете му за хамбургерите

Фермерите вече са разтърсени от решението на Китай да спре да купува американска соя

Джейсън Тейлър, фермер от източен Тексас, поддръжник на Тръмп, се описва като „толкова консервативен, колкото е възможно“.

Но, подобно на много от американските фермери, произвеждащи говеждо месо, той изпитва чувство на несправедливост.

Цената на американското стекче е нараснала с 16% на годишна база, а на мляното говеждо месо – с 13%, пише The Times. Инфлацията, сушата и тежките данъци върху семейните ферми са довели до най-ниския брой добитък от 50-те години насам, което повишава цените за потребителите. Но вместо да подкрепи армията от американски фермери, Тръмп ги обвини в неблагодарност и се обърна към Аржентина – обещавайки да увеличи четирикратно вноса на говеждо месо, за да понижи цените за семействата с ниски доходи.

„Мисля, че никой фермер, с когото говорите, няма много време да се занимава с Аржентина“, казва 54-годишният Тейлър, баща на четири деца.

Фермерите вече са разтърсени от решението на Китай да спре да купува американска соя в отговор на митата на Белия дом. През 2024 г. САЩ изнесоха соя на стойност 24,5 милиарда долара, повече от половината от която беше продадена на Китай.

Под натиска на консервативните селскостопански общности, обикновено спокойните републиканци намериха своя глас.

„Това не е начинът да се направи“, каза Джон Тюн, лидерът на мнозинството в Сената от Южна Дакота, щат с четири пъти повече добитък, отколкото хора, в интервю за Semafor. „Това създаде много несигурност на този пазар. Надявам се, че Белият дом е разбрал посланието.“

Явно засегнат от критиките на лоялната си група поддръжници, президентът обвини американските фермери, че реагират неблагодарно.

Той посочи решението си да наложи 50% мита на Бразилия, за да аргументира, че защитава каубоите.

Остава да се види дали Тръмп ще постигне целта си да понижи цените за ресторантите. Разходите в ресторантите се увеличават: цената на класическия бургер в Old Ebbitt Grill, известен салон-бар във Вашингтон, се е увеличила от 16,99 долара на 19,99 долара през последната година, което е ръст от 18%. Характерният 18-унция рибай в Delmonico’s, нюйоркски стейк ресторант, открит през 1837 г., сега струва 86 долара, което е с 9% повече от 79 долара миналата година.

Решението на Тръмп да отвори пазара на говеждо месо за Аржентина вече изглежда е постигнало вторичната си цел: да помогне на Хавиер Милей, президента на страната, да остане на власт.

Считан за политически съюзник от движението Maga, бившият рокзвезда, известен с верижната си трион, се изправи пред трудни междинни избори, когато пътува до Вашингтон по-рано този месец.

Но той си тръгна с две значителни победи – спасителен заем от 40 милиарда долара от американските данъкоплатци, за да подкрепи песото, и обещание от Тръмп да купи десетки хиляди тона аржентинско говеждо месо.

Той отбеляза впечатляваща победа на изборите в неделя, опровергавайки прогнозите на социологическите проучвания, като Тръмп претендира за част от заслугите.

За фермерите има много причини, поради които цените на американското говеждо месо са високи. Години на суша в сърцето на американското говедовъдство – Тексас, Небраска, Оклахома и Канзас – принудиха фермерите да избиват крави. Други фактори са високите цени на фуража и торовете.