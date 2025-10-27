Бесънт: САЩ и Китай най-накрая постигнаха споразумение за TikTok

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Съединените щати и Китай са постигнали окончателно споразумение за TikTok и се очаква одобрението му по време на срещата на президента Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин, предава CBS News.

"Постигнахме окончателно споразумение за TikTok. Постигнахме го в Мадрид и вярвам, че към днешна дата всички детайли са договорени, а в четвъртък в Южна Корея двамата лидери ще финализират това споразумение“, заявява Бесънт.

На въпрос за подробностите по сделката, Бесънт допълва, че "не е участвал в търговската част на сделката“.

"Моята задача беше да накарам Китай да се съгласи да одобри сделката и вярвам, че успешно изпълнихме тази задача през последните два дни“, коментира той.

През април 2024 г. Съединените щати приеха закон, изискващ от собственика на TikTok ByteDance да продаде платформата на компания, базирана извън Китай, до 19 януари 2025 г., в противен случай приложението ще бъде забранено в страната.

На 18 януари TikTok, заедно с няколко други приложения, собственост на ByteDance, спряха да работят в САЩ.

Това се случи часове преди влизането в сила на федералната забрана. Тръмп обеща да отложи забраната на TikTok в САЩ с 90 дни в деня на встъпването си в длъжност на 20 януари, но на компанията бяха дадени само 75 дни, които изтекоха на 4 април.

На 5 юли Тръмп заяви, че планира да започне преговори с Китай за евентуално споразумение за TikTok " в началото на следващата седмица “.

На 25 септември Тръмп подписа изпълнителна заповед, позволяваща продажбата на TikTok на американски инвеститори, отделяйки го от китайската компания ByteDance. Съгласно условията на сделката, повечето операции и контролът върху алгоритъма на приложението ще отидат при американски компании, включително Oracle, докато китайските инвеститори ще получат по-малко от 20% и няма да имат достъп до данни на потребителите в САЩ.