"Няма да си губя времето“: Тръмп каза, че ще се срещне с Путин, когато той е готов за споразумение (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да се срещне с руския си колега Владимир Путин, докато не види, че той наистина е готов да постигне мирно споразумение с Украйна. Американският лидер подчерта, че вече не възнамерява да „губи времето си“.

„Трябва да бъда уверен, че можем да сключим сделка. Няма да си губя времето“, каза Тръмп пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“ по време на полета си към Азия, коментирайки отмяната на срещата на върха с Путин в Будапеща.

Тръмп добави, че „винаги е имал отлични отношения“ с руския президент, но е „много разочарован“ от нежеланието на Путин да сложи край на войната с Украйна.

„Мислех, че това ще се случи, преди да има мир в Близкия изток. С Азербайджан и Армения също беше много трудно. Путин дори ми се обади да ме поздрави тогава“, отбеляза Тръмп.

❗️Trump: Kein Treffen mit Putin ohne greifbaren Friedensplan



US-Präsident Donald #Trump will den russischen Präsidenten Wladimir #Putin erst dann treffen, wenn eine Einigung im #Ukraine-Konflikt in Aussicht steht.



An Bord der Air Force One präzisierte er die Bedingungen für ein… pic.twitter.com/OwEg5nkt9R — Gegenpol (@Gegenpol_) October 26, 2025

Американският лидер отмени анонсираната среща с Путин на 23 октомври в Унгария, позовавайки се на липсата на напредък към мирно уреждане на руско-украинската война.

„Чувствам, че не стигаме дотам, където трябваше да бъдем“, обясни Тръмп тогава, добавяйки, че винаги е водил „добри разговори“ с Путин, но в крайна сметка „те никога не са стигнали доникъде“.

Той добави, че винаги е чувствал, че Путин „иска да вземе цяла Украйна“, но Съединените щати не биха позволили това. „Не искаме той да има всичко“, подчерта Тръмп, налагайки санкции на двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, както и на техните дъщерни дружества.