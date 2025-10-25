САЩ започват мащабни междусекторни ядрени учения: Колко способна е тяхната триада днес?

Стратегическото командване на САЩ (USSTRATCOM) стартира мащабното учение за ядрено командване и контрол „Global Thunder 26“, което се провежда във военновъздушната база Офът в Небраска, съобщава военното издание „Military Watch“.

Учението събира персонал от всички ядрени сили на окръга, включително обширни полети на бомбардировачи, ракетни операции и учения за готовност на подводници. USSTRATCOM съобщи относно ученията: „Global Thunder 26 ангажира бойци от целия ядрен сектор, включително компоненти на USSTRATCOM и подчинени части. Целта му е да подкрепя мира чрез сила и целите на националната сигурност, като повишава бойната готовност, гарантира съюзници и партньори по целия свят и демонстрира бойния капацитет и смъртоносните способности на командването.“ Ученията са предназначени и за валидиране на комуникационните мрежи и процесите на вземане на решения при симулирани конфликтни условия.

Започването на новите учения съвпада тясно с началото на мащабни учения от руските въоръжени сили, тестващи възможностите на собствената стратегическа ядрена триада на страната, които включваха изстрелвания както наземни, така и на подводни балистични ракети, както и изстрелвания на крилати ракети от стратегически бомбардировачи Ту-95МС.

Ядрените сили на Съединените щати и Русия в момента се считат за собствена лига както по разнообразие от превозни средства, така и по броя на бойните глави, разположени на въоръжение. Това обаче бързо се променя, тъй като макар че арсеналът на Китай в момента е под една пета от размера му, броят на бойните глави в експлоатация нараства бързо, както и възможностите на неговата триада.

САЩ са принудени да се справят със сериозни проблеми и в трите направления на своята триада, включително капацитет за изграждане на подводници, който е част от считания за необходим, нарастващото остаряване на арсенала им за междуконтинентални балистични ракети и забавяния на програмата им за бомбардировачи от следващо поколение B-21, докато многомилиардното превишаване на разходите за програмата за модернизация на настоящите бомбардировачи B-52 заплашва да я доведе до отмяна.

Две от основните предимства на американските ядрени сили днес включват разполагането на по-голям арсенал от междуконтинентални бомбардировачи, включително 19 стелт бомбардировача, както и разполагането на флотилия от стелт изтребители, способни да нанасят тактически ядрени удари. Китайската флотилия от стелт изтребители обаче бързо намалява разликата в числеността си и вече има няколко предимства по отношение на възможностите, докато публикуването на първите изображения, показващи китайски тежък безпилотен самолет с междуконтинентален обсег на 19 октомври, подхрани спекулациите, че това може да е първият междуконтинентален стелт бомбардировач на страната.

Американският арсенал от междуконтинентални балистични ракети остава особено слабо място и е най-старият в света, като възможностите му са все по-ограничени в сравнение с тези, разполагани от противници като китайските DF-61 и руските ракети „Сармат“. САЩ изостават с години от двете страни в интегрирането на хиперзвукови планиращи апарати в своите ракети, за да заобиколят противовъздушната отбрана на противника.