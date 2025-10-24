Американски военни изпратиха свръхзвукови бомбардировачи В-1 до бреговете на Венецуела

Американските военни изпратиха два свръхзвукови тежки бомбардировача до бреговете на Венецуела в четвъртък, малко повече от седмица след като друга група американски бомбардировачи предприеха подобен полет като част от тренировъчно учение за симулиране на атака, съобщава AP.

Американската армия е разположила необичайно голяма сила в Карибско море и водите край Венецуела, което поражда спекулации, че президентът Доналд Тръмп може да се опита да свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро. Мадуро е обвинен в наркотероризъм в САЩ.

В допълнение към спекулациите, американските военни от началото на септември извършват смъртоносни удари по кораби във водите край Венецуела, за които Тръмп твърди, че трафикират наркотици.

Според данни за проследяване на полети, два бомбардировача B-1 Lancer са излетели от военновъздушната база Дайс в Тексас в четвъртък и са прелетели през Карибите и стигнали до бреговете на Венецуела.

Американски служител, който говори при условие за анонимност, за да обсъди чувствителни военни операции, потвърди, че тренировъчен полет на B-1 е проведен в Карибите.

Бомбардировачът B-1 може да носи повече бомби от всеки друг самолет в американския инвентар.