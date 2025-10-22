Продажбите на Библията в САЩ се увеличават след смъртта на Чарли Кърк

Още по темата: Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода 15.10.2025 21:24

Откакто Чарли Кърк беше застрелян, настъпи пробуждане

Продажбите на Библията в САЩ са се увеличили с повече от една трета след убийството на Чарли Кърк, съобщава The Times.

През септември са продадени 2,4 милиона Библии – увеличение с 36% спрямо същия месец миналата година, според данни на Circana BookScan.

Кърк, десен политически активист и защитник на християнския национализъм, беше застрелян на 10 септември по време на събитие в Университета на Юта Вали.

Брена Конор, анализатор в Circana, заяви пред The Wall Street Journal:

„Септември донесе вълна от тревожни събития – насилие, геополитически напрежения и икономическа несигурност – подчертавайки една тенденция: във времена на криза все повече хора се обръщат към вярата за утеха и подкрепа.“

Ерика, вдовицата на Кърк, каза на погребението му миналия месец:

„През изминалата седмица видяхме хора да отварят Библията за първи път от десетилетие насам. Видяхме хора да се молят за първи път откакто са били деца. Видяхме хора да ходят на църква за първи път в живота си.“

Смъртта на Кърк и публичното предложение на вдовицата му да прости на убиеца му „събудиха много хора“, каза Марк Шенвалд, главен изпълнителен директор на HarperCollins Christian Publishing, която е собственост на News Corp, компанията майка на The Times.

Джеймс Бореро, собственик на книжарницата Cornerstone Christian Bookstore във Винеланд, Ню Джърси, каза пред The Wall Street Journal:

„Откакто Чарли Кърк беше застрелян, настъпи пробуждане, не само по отношение на Библиите, но и на всички християнски артикули. Дори хора като баща ми, които никога не са знаели за него, бяха засегнати от смъртта му.“

Кърк посещаваше Университета в Юта Вали като част от серията си „Докажи, че греша“, когато беше убит.

Продажбите на Библии вече бяха в подем преди смъртта му, като се увеличиха с 11% през първите девет месеца на тази година в сравнение със същия период през 2024 г.

Във Великобритания продажбите на Библии са се увеличили с 87% между 2019 и 2024 г. – от 2,69 млн. паунда до 5,02 млн. паунда – според данни, събрани от SPCK Group, християнското издателство, което също така предполага, че поколението Z е много по-малко склонно да се идентифицира като атеисти, отколкото родителите или прародителите им.

Сам Ричардсън, главен изпълнителен директор на SPCK, заяви през март:

„Атеизмът, някога считан от съвременното общество за възгледа на най-рационалните възрастни, вече не изглежда да има същата тежест или привлекателност.“

Църквите възприеха това като знак, че може би настъпва религиозно възраждане, въпреки че повечето от тях все още не отчитат значително увеличение на по-младите вярващи.

Въпреки това, както Англиканската църква, така и Римокатолическата църква в Англия и Уелс отбелязват ръст на посещаемостта през годините след пандемията, макар че тя остава под нивата отпреди пандемията.