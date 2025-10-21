САЩ рискуват да загубят ядрената надпревара с Китай

Отпуските ще доведат до забавяния в производството на плутониеви ядра

САЩ рискуват да изостанат в ядрената надпревара с Китай по време на спирането на правителството, тъй като 80% от работниците в оръжейната промишленост са в отпуск.

Около 1400 служители на Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA) ще бъдат в отпуск, а 400 работници ще останат на работа, за да „подкрепят защитата на имуществото и безопасността на човешкия живот“, заяви говорител.

Масовите временни съкращения предизвикаха опасения, че Америка саботира себе си в ядрената надпревара с Китай.

Това е първият път, когато служители от агенцията са в отпуск по време на спиране на работата на правителството.

„Този път нямаме избор“, заяви пред The New York Times Бен Дитдерих, говорител на Министерството на енергетиката.

Крис Райт, министърът на енергетиката на САЩ, заяви, че отпуските ще засегнат служителите на министерството, които са „от решаващо значение за модернизирането на ядрения ни арсенал“, и обвини демократите за това решение.

„Тази администрация е категорично за прекратяване на тази блокада възможно най-скоро“, написа той в социалната мрежа X, като нарече отказа на Чък Шумер, лидерът на малцинството в Сената, да ратифицира законопроекта на републиканците за разходите „дълбоко неамерикански“.

Отпуските ще доведат до забавяния в производството на плутониеви ядра – сфери с размер на боулинг топка, съдържащи делящо се вещество, които формират експлозивните ядра на ядрените оръжия.

Ако такива забавяния в производството на ядрата се случат, това „може да доведе до значително увеличение на разходите и рискове за националната сигурност“, според уебсайта на NNSA.

NNSA е полуавтономна структура на Министерството на енергетиката и работи по целия свят за осигуряване на опасни ядрени материали, включително в Украйна.

Агенцията контролира около 60 000 подизпълнители, които поддържат и тестват оръжия в национални лаборатории и други места в САЩ.

Източник, пожелал анонимност, съобщи пред CNN, че когато подизпълнителите останат без пари и трябва да прекратят дейността си, NNSA вече няма да може да доставя оръжия на Министерството на отбраната. Според CNN това може да се случи най-рано на 28 октомври.

Източникът на телевизионната мрежа заяви, че понастоящем няма риск за националната сигурност.

Експерт по контрол на ядрените оръжия критикува потенциалните съкращения, като твърди, че администрацията на Тръмп би могла да намери средствата, ако наистина цени ядрената безопасност и сигурност.

„Ако администрацията на Тръмп наистина смята, че функциите на NNSA са важни – а много от тях са от съществено значение за безопасността и сигурността на ядрените съоръжения – съм сигурен, че могат да намерят средства, за да запазят работниците на работа, или иначе може би ще искат да преосмислят позицията си относно спирането на федералното правителство“, заяви Дарил Кимбол, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол над въоръженията.

Министерството няма да освободи от работа хората, които работят в службите за спешна помощ, каза Райт пред Bloomberg, но добави, че модернизацията на програмата за ядрени оръжия може да бъде засегната.

Майк Роджърс, председател на Комитета по въоръжените сили на Камарата на представителите, предупреди: „Това не са служители, които искате да си тръгнат“.

Според Конгресната бюджетна служба модернизирането на ядрения арсенал на Америка се очаква да струва над 900 млрд. долара (671 млрд. лири) през следващото десетилетие.

Доналд Тръмп призова за рязко увеличение на разходите на NNSA откакто се върна на поста си, като разходите се очаква да се увеличат с 29% от 19 млрд. долара (14 млрд. лири) през тази година до 25 млрд. долара (17 млрд. лири) през следващата фискална година.