Тръмп се закани да увеличи митата за Колумбия и нарече президента Густаво Петро „незаконен нарколидер“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия и ще спре всички плащания към южноамериканската страна, като по този начин ескалира конфликта, предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона, предаде Ройтерс.

Тръмп снощи нарече колумбийския президент Густаво Петро „незаконен нарколидер“, а министърът на отбраната Пийт Хегсет каза, че американските сили са атакували плавателен съд, свързан с колумбийска бунтовническа група. Петро заяви, че плавателният съд принадлежи на „скромно семейство“, а не на бунтовническа група, а правителството му определи изказванията на Тръмп като обидни.

Последните коментари на Тръмп дойдоха на фона на рязкото влошаване на отношенията между Вашингтон и Богота, която Тръмп обвинява в съучастие в незаконната търговия с наркотици.

„Те не се борят с наркотиците – те произвеждат наркотици“, заяви Тръмп пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“.

Подробностите за новите мита ще бъдат обявени по-късно днес, 20 октомври, отбеляза Тръмп.

Петро разкритикува ударите на американските военни срещу плавателни съдове в Карибско море, които отнеха живота на десетки хора и засилиха напрежението в региона. Редица правни експерти и активисти за правата на човека също осъдиха ударите.

В отговор на това Тръмп заяви, че САЩ ще „спрат всички пари, които дават“ на Колумбия.

Не стана ясно обаче за каква финансова подкрепа говори Тръмп, отбелязват Ройтерс и БТА.

Колумбия беше сред най-големите получатели на американска помощ в Западното полукълбо, но притокът на средства внезапно беше ограничен тази година след закриването на Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID).

В момента Колумбия плаща мита от 10% върху повечето внос в САЩ, което е базовото ниво, наложено от Тръмп на редица страни.

Колумбийското външно министерство обеща да потърси международна подкрепа в защита на Петро и на суверенитета на страната. „Тези обвинения представляват изключително сериозен акт и подкопават достойнството на колумбийския президент“, се казва в изявление на ведомството.

„Г-н Тръмп, Колумбия никога не се е отнасяла неучтиво към САЩ... но вие сте груб и невеж по отношение на Колумбия“, написа Петро в „Х“. „Тъй като не съм бизнесмен, още по-малко съм наркотрафикант. В сърцето ми няма алчност“, добави той.