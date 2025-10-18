Тръмп смята, че Украйна иска ескалация: Каква е причината за отказа за прехвърляне на Tomahawk

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски не са съгласни относно бъдещето на войната в Украйна. Това съобщава CNN.

Според източници на изданието, лидерите са провели няколкочасови разговори с участието на своите висши съветници, които, според няколко осведомени източника, са станали напрегнати, откровени и на моменти „неудобни“.

По време на „директен и честен“ разговор, Тръмп ясно заяви пред Зеленски, че украинският лидер в момента няма да получи ракетите с голям обсег, способни да поразяват цели дълбоко в Русия, които той беше поискал.

Един от официалните лица отбеляза, че Тръмп смята, че Украйна се стреми към ескалация и удължаване на конфликта и същевременно се опасява от значителни загуби по време на наближаващата сурова зима.

Трябва да се отбележи, че съдейки по заглавието на CNN, отказът на Тръмп да прехвърли ракети с голям обсег на Украйна се дължи на разногласия със Зеленски относно бъдещето на войната.

Малко след края на срещата, американският президент призова за прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия и прекратяване на кръвопролитията.

Според един от официалните лица, Тръмп е обяснил решението си с „реалностите на настоящото състояние на конфликта“, подчертавайки, че „има твърде много разрушения и твърде много смъртни случаи“.

„И двете страни трябва да постигнат сделка“, добави друг служител, отбелязвайки, че ситуацията само ще се влоши занапред.

В публикация в социалните мрежи Зеленски определи срещата като „труден разговор“, но подчерта, че резултатите от нея „наистина могат да помогнат за приближаване на края на тази война“.

Преговори между Зеленски и Тръмп

На 17 октомври украинският президент Володимир Зеленски проведе разговори в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп.

След срещата Тръмп заяви, че Съединените щати ще могат да прекратят войната, без да снабдяват Киев с далекобойни ракети „Томахоук“.Ръководителят на Белия дом призова за спиране на войната по сегашната фронтова линия, където и да се води тя.

В навечерието на срещата си със Зеленски, Тръмп разговаря по телефона с руския диктатор Владимир Путин.

След срещата американският лидер обяви нова среща на върха с лидера на Кремъл, която ще се проведе през следващите две седмици в Будапеща.

Срещата между Тръмп и Путин ще бъде двустранна, като президентът Зеленски ще бъде посредник.