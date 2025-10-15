Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода

Чарли Кърк беше посмъртно удостоен с Президентския медал за свобода от Доналд Тръмп. Най-високото гражданско отличие на САЩ беше връчено на вдовицата на консервативния активист, Ерика, в Белия дом.

Обръщайки се към присъстващите на церемонията в розовата градина на Белия дом, президентът на САЩ заяви, че са там, за да “почетат и запомнят безстрашен боец за свободата” и “обичан лидер, който вдъхнови следващото поколение”. Той каза, че името на Кърк се вписва “завинаги в вечния списък на истинските американски герои”. Тръмп описа Чарли Кърк като “американски патриот с най-дълбоки убеждения, най-високо качество и най-висок калибър”.

Президентът добави, че Кърк е бил убит “в разцвета на живота си, защото смело изказваше истината, живееше според вярата си и неуморно се бореше за по-добра и по-силна Америка”.