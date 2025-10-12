САЩ помагат на Украйна от месеци при атаките по цели в Русия

От няколко месеца Съединените американски щати помагат на Украйна да атакува руски енергийни обекти в опит да отслаби икономиката на Владимир Путин и да го принуди да седне на масата за преговори.

Според множество украински и американски служители, запознати с кампанията, американското разузнаване е позволило удари срещу важни руски енергийни съоръжения, включително петролни рафинерии, далеч отвъд фронтовата линия, съобщава The Financial Times.

Тази необявена досега подкрепа се засили от средата на лятото и изигра решаваща роля в атаките на Украйна, които преди това бяха блокирани от Белия дом на Джо Байдън, се посочва в публикацията. Ударите на Киев повишиха цените на горивата в Русия и принудиха Москва да намали износа и да премине към внос на горива.

Споделянето на разузнавателна информация е последният знак, че Тръмп е засилил подкрепата си за Украйна на фона на нарастващото недоволство от Русия. Промяната настъпи след телефонен разговор между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски през юли, когато, както медиите тогава съобщиха, президентът на САЩ е попитал дали Украйна може да удари Москва, ако Вашингтон ѝ предостави оръжия с голям обсег.

Според два източника, запознати с разговора, Тръмп е заявил подкрепата си за стратегия, целяща „те (руснаците) да почувстват болка“ и да принуди Кремъл да преговаря.

Според служители, запознати със ситуацията, американското разузнаване помага на Киев да определи маршрута, височината и времето за мисиите, което позволява на украинските дронове за далечни атаки да избягват руската противовъздушна отбрана.

Трима източници, запознати с операцията, са заявили пред FT, че Вашингтон е участвал пряко във всички етапи на планирането. Американски служител обяснил, че Украйна е избрала цели за удари с далечни разстояния, като след това Вашингтон предоставя разузнавателна информация за уязвимостите на тези съоръжения.

Според други участници в операцията обаче, САЩ също са приоритизирали цели за украинците.

Доналд Тръмп вече няколко пъти открито изрази разочарованието си от руския президент, откакто разговаря с него в Аляска, без осезаем напредък. Източници твърдят, че това е един от факторите в подкрепата на Тръмп за по-дълбоки удари.

Вашингтон отдавна споделя разузнавателна информация с Киев, като съдейства за атаки срещу руски военни обекти в окупираните украински територии и предоставя предварително предупреждение за руски ракетни и дронови удари. Администрацията на Байдън одобри удари с американски ракети HIMARS и ATACMS по руския регион, граничещ с Украйна, след като Северна Корея разположи войски там в подкрепа на силите на Москва.

Нарастващата оперативна подкрепа на администрацията на Тръмп е в рязък контраст с началото на втория мандат на американския президент, когато той за кратко преустанови споделянето на разузнавателна информация и военната помощ за Киев в опит да го натисне да започне мирни преговори с Москва.

На брифинг в Киев в сряда Зеленски отказа да обсъжда ролята на американското разузнаване в дълбоките удари на руска територия. Той обаче заяви, че Украйна „сътрудничи с американското разузнаване предимно за собствената си отбрана“, визирайки системите за противовъздушна отбрана, предоставени от западни партньори.

Успехът на Украйна в осъществяването на дълбоки удари в руската територия се дължи до голяма степен на технологичната модернизация на нейните дронове и увеличеното вътрешно производство, което позволява на Киев да изстреля повече от тях едновременно.

Зеленски заяви, че украинските далекобойни дронове извършват масирани атаки – понякога до 300 единици в една операция.

В събота СБУ съобщи, че елитно подразделение „Алфа“ успешно е използвало далекобойни дронове, за да атакува нефтопреработвателната рафинерия „Башнефт-УНПЗ“ в Уфа, разположена на приблизително 1400 километра от Украйна. Тази рафинерия е една от най-големите в Русия, снабдяваща руската армия с гориво и смазочни материали. Това е третият удар по енергиен обект в Башкортостан през последния месец.

От СБУ са коментирали пред FT, че „ударите с голям обсег са насочени към унищожаване на военния потенциал на противника, включително икономическите му възможности“. В изявлението се добавя още, че Киев ще работи за увеличаване на броя и мащаба на тези атаки.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-рано заяви, че САЩ и НАТО „очевидно“ предоставят разузнавателна информация на Украйна „редовно“, включително за удари по руски енергийни съоръжения.

Малко след юлския разговор четирима източници, запознати с украинската операция с дронове за дълбоки удари, са съобщили, че в Киев са започнали да пристигат по-подробни американски разузнавателни данни. Тази информация позволи на украинските военни да картографират по-добре руската противовъздушна отбрана и да планират маршрути за удари.

Интензивността на украинските удари по руски нефтени и газови съоръжения рязко се увеличи през август и септември. Щетите принудиха Москва да намали износа на дизелово гориво и да увеличи зависимостта си от внос.

Според изследователската група Energy Aspects, най-малко 16 от 38-те петролни рафинерии в страната са били повредени от пожари, някои от които са се повтаряли, което е довело до прекъсвания на рафинерийския капацитет за общо над 1 милион барела на ден. Видеоклипове в руските социални медии, проверени от FT и независими анализатори, показват множество пожари в големи нефтени и газови съоръжения.